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Посол Армении сообщил о переброске Турцией войск в Азербайджан

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что Турция перебросила около 4 тысяч боевиков из Сирии в Азербайджан. Об этом сообщает РИА «Новости». «По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан», — сказал Тоганян.В источнике
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РИА Новости

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах

Подразделения, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
РИА Новости04:16
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Коммерсантъ

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в переброске боевиков из Сирии

Коммерсантъ05:34
РБК

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в переброске наемников из Сирии

РБК05:25
РИА Новости

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах

РИА Новости04:16
Sputnik Армения

Турция перебросила в Азербайджан 4 тысячи боевиков из Сирии – посол Армении в РФ

Sputnik Армения04:25
Lenta.ru

Армения рассказала о воюющих в Карабахе боевиках из Сирии

Lenta.ru04:53
Life.ru

Посол Армении сообщил о переброске 4 тысяч боевиков из Сирии в Азербайджан

Life.ru04:51
Экспресс газета

Турция планирует присоединение Нахичевани

Экспресс газета25 сентября в 08:48

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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Тихановская попросила Макрона привлечь Путина к посредничеству в Белоруссии

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью AFP попросила французского лидера Эммануэля Макрона выступить посредником в урегулировании политического кризиса в республике и привлечь к этому процессу президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.
Lenta.ru07:28
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Кремль потребовал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

"Считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены и процесс урегулирования конфликта как такового, а также последствий нынешнего обострения, должен перейти в политико-дипломатическое русло", - заявил журналистам представитель Кремля.
ТВ Центр06:45
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Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Ведомости06:16
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Глава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной переписки

Дана Уайт, являющийся президентом организации под названием "Ultimate Fighting Championship", высказался относительно публикации личной переписки со стороны ирландского бойца Конора Макгрегора Данная переписка была между вышеупомянутыми людьми.
Честный рейтинг букмекероввчера в 08:00
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