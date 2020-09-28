SM News 18

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что Турция перебросила около 4 тысяч боевиков из Сирии в Азербайджан. Об этом сообщает РИА «Новости». «По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан», — сказал Тоганян.