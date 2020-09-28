Посол Армении сообщил о переброске Турцией войск в Азербайджан
Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что Турция перебросила около 4 тысяч боевиков из Сирии в Азербайджан. Об этом сообщает РИА «Новости». «По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан», — сказал Тоганян.В источнике
С чего всё началось
Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах
Подразделения, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
РИА Новости04:16
Подробнее о событии