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Посол Армении сообщил о переброске Турцией войск в Азербайджан

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что Турция перебросила около 4 тысяч боевиков из Сирии в Азербайджан. Об этом сообщает РИА «Новости». «По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан», — сказал Тоганян.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах

Подразделения, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
РИА Новости04:16
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Стало известно о военной помощи Турции Азербайджану в карабахском конфликте

Телеканал 360°11:43
Lenta.ru

Армения рассказала о воюющих в Карабахе боевиках из Сирии

Lenta.ru04:53
Коммерсантъ

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в переброске боевиков из Сирии

Коммерсантъ05:34
РБК

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в переброске наемников из Сирии

РБК05:25
РИА Новости

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах

РИА Новости04:16
Sputnik Армения

В Сирии сообщили о доказательствах отправки Турцией боевиков в Азербайджан

Sputnik Армения10:47
Экспресс газета

Турция планирует присоединение Нахичевани

Экспресс газета25 сентября в 08:48

Роналду стал первым игроком, забившим 450 голов в топ-лигах Европы

Роналду в воскресенье оформил дубль в ворота "Ромы" (2:2) в рамках второго тура чемпионата Италии, что позволило ему стать первым в истории футболистом, забившим 450 мячей в топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).
РИА Новости18:57
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Глава ФАС предложил создать сайт для продажи конфискованного имущества

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил создать единый сайт для продажи конфискованного и иного госимущества, президент России Владимир Путин эту идею поддержал.
РИА Новости11:59

Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания Госсовета в режиме видеоконференции призвал граждан не терять бдительность, соблюдать меры борьбы с COVID-19, чтобы избежать введения ограничительных мер.
BFM.ru12:31
41

О чём говорится в опубликованных Anonymous документах по Сирии

Хакерская группа Anonymous обнародовала документы частных организаций и британских госорганов, которые свидетельствуют о том, что власти Соединённого Королевства организовали масштабную пропагандистскую кампанию, направленную на медийную поддержку сирийских боевиков.
RT на русском08:45

Трамп: Байден отказался проходить тест на наркотики перед дебатами

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на выборах главы государства демократ Джозеф Байден отказался проходить тест на наркотики перед теледебатами, которые состоятся во вторник.
Газета.Ru11:25
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Су-27 подняли на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружены два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближающихся к государственной границе Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Пятый канал25 сентября в 20:31
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Химки — Динамо 1:0 (1-й тайм)

Находящийся в статусе свободного агента футболист Денис Глушаков присутствует на матче 9-го тура чемпионата России между подмосковными "Химками" и столичным "Динамо".
РИА Новости12:25