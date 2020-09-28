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РИА Новости
РИА Новости

Посол Армении в России назвал условия признания Нагорного Карабаха

Признание Арменией независимости Нагорного Карабаха напрямую зависит от хода боевых действий, заявил посол в России Вардан Тоганян в интервью РБК.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе

Ереван применит "Искандеры", если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, пока же для ликвидации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
РИА Новостивчера в 11:54
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Московский Комсомолец

Посол Армении в РФ назвал условия признания Нагорного Карабаха

Московский Комсомолец17:01
ТАСС

Посол Армении рассказал, от чего зависит признание независимости Карабаха

ТАССвчера в 15:39
Известия

Армения задействует «Искандеры» в случае применения Турцией F-16 в Карабахе

Известиявчера в 13:15
Lenta.ru

В Армении назвали условия признания Нагорного Карабаха

Lenta.ruвчера в 14:56
РИА Новости

Посол Армении в России назвал условия признания Нагорного Карабаха

РИА Новостивчера в 14:48
РБК

Посол Армении назвал условия признания Нагорного Карабаха

РБКвчера в 14:18
Газета.Ru

Посол Армении назвал условие признания независимости Карабаха

Газета.Ruвчера в 15:13

PwC назвала заработавших на рынке развлечений во время пандемии

В 2019 году объем всей медиаиндустрии в России составил $23 млрд, а в 2024-м этот показатель достигнет $29,7 млрд, сообщил РБК представитель консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), комментируя итоги своего исследования, посвященного этому рынку (есть у РБК).
РБКвчера в 16:35

Series X заберет 20% от хранилища 1 ТБ для файлов системы

Появилась информация о том, что консоль Xbox Series X резервирует почти 20 процентов своего внутреннего хранилища SSD объемом 1 ТБ для операционной системы, оставляя при этом около 800 ГБ для использования программного обеспечения.
МИТвчера в 14:39
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Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русскомвчера в 14:51
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