Посол Армении в России назвал условия признания Нагорного Карабаха
Признание Арменией независимости Нагорного Карабаха напрямую зависит от хода боевых действий, заявил посол в России Вардан Тоганян в интервью РБК.В источнике
С чего всё началось
Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе
Ереван применит "Искандеры", если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, пока же для ликвидации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
РИА Новостивчера в 11:54
Подробнее о событии