Series X заберет 20% от хранилища 1 ТБ для файлов системы

Появилась информация о том, что консоль Xbox Series X резервирует почти 20 процентов своего внутреннего хранилища SSD объемом 1 ТБ для операционной системы, оставляя при этом около 800 ГБ для использования программного обеспечения.