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РИА Новости
РИА Новости

Посол Армении в России назвал условия признания Нагорного Карабаха

Признание Арменией независимости Нагорного Карабаха напрямую зависит от хода боевых действий, заявил посол в России Вардан Тоганян в интервью РБК.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе

Ереван применит "Искандеры", если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, пока же для ликвидации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
РИА Новости11:54
Подробнее о событии
Газета.Ru

Посол Армении назвал условие признания независимости Карабаха

Газета.Ru15:13
News.ru

Баку пригрозил ответом при применении Ереваном «Искандеров»

News.ru07:13
РИА Новости

Посол Армении в России назвал условия признания Нагорного Карабаха

РИА Новости14:48
РБК

Посол Армении назвал условия признания Нагорного Карабаха

РБК14:18
Национальная служба новостей

Ереван пообещал Баку применить «Искандеры»

Национальная служба новостей13:53
Известия

Армения задействует «Искандеры» в случае применения Турцией F-16 в Карабахе

Известия13:15
Lenta.ru

В Армении назвали условия признания Нагорного Карабаха

Lenta.ru14:56

Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе
Известия13:30
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В деле о гибели парома «Эстония» появились новые факты

По информации издания, в деле о гибели в Балтийском море в 1994 году парома «Эстония», следовавшего из Таллина в Стокгольм, появились новые факты, требующие дополнительного расследования причин крушения судна.
Известия08:29
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском14:51
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Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.
Известия13:42
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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