Посол Армении заявил о переброске Турцией боевиков в Азербайджан
Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о переброске Турцией порядка 4 000 боевиков из Сирии в Азербайджан, сообщает РИА «Новости».В источнике
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Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах
Подразделения, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
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