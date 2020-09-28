Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте Гидрометцентра.