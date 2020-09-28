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Посол Армении заявил о переброске Турцией боевиков в Азербайджан

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о переброске Турцией порядка 4 000 боевиков из Сирии в Азербайджан, сообщает РИА «Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах

Подразделения, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
РИА Новости04:16
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Sputnik Армения

Турция перебросила в Азербайджан 4 тысячи боевиков из Сирии – посол Армении в РФ

Sputnik Армения04:25
Life.ru

Посол Армении сообщил о переброске 4 тысяч боевиков из Сирии в Азербайджан

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Политическая Экспертиза

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ФАН

Армения обвинила Турцию в переброске 4 тыс. сирийских боевиков в Азербайджан

ФАН04:22
Московский Комсомолец

Посол Армении заявил о масштабной переброске Турцией боевиков в Азербайджан

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Минобороны Азербайджана обвинило Армению в использовании сирийских боевиков

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