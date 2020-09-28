SM News 16

Дипломат добавил, что национальный состав этих групп определить сложно. В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сказали, что на стороне Армении воюют "прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока люди". Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром.