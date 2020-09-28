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РИА Новости
РИА Новости

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах

Дипломат добавил, что национальный состав этих групп определить сложно. В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сказали, что на стороне Армении воюют "прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока люди". Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах

Подразделения, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
РИА Новости04:16
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Коммерсантъ

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в переброске боевиков из Сирии

Коммерсантъ05:34
РБК

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в переброске наемников из Сирии

РБК05:25
Life.ru

Посол Армении сообщил о переброске 4 тысяч боевиков из Сирии в Азербайджан

Life.ru04:51
Sputnik Армения

Турция перебросила в Азербайджан 4 тысячи боевиков из Сирии – посол Армении в РФ

Sputnik Армения04:25
РИА Новости

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах

РИА Новости04:16
Lenta.ru

Армения рассказала о воюющих в Карабахе боевиках из Сирии

Lenta.ru04:53
Экспресс газета

Турция планирует присоединение Нахичевани

Экспресс газета25 сентября в 08:48

Подразделения армии Азербайджана уничтожили еще два танка ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило о том, что для предотвращения активного прицельного огня ВС Армении прицельным огнем подразделений азербайджанской армии были уничтожены еще два танка противника.
Подразделения армии Азербайджана уничтожили еще два танка ВС Армении
Вестник Кавказа00:17

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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NASA: утечки воздуха не обнаружено в американском сегменте МКС

В середине сентября представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил, что незначительная утечка аммиака, обнаруженная в американском сегменте МКС, не влияет на безопасность экипажа и российский сегмент станции.
RT на русском04:29
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Упавшая бабушка пролежала на полу в больнице в Уфе несколько часов

Видео с пациенткой из Уфы появилось накануне в соцсети, самое страшное заключается в том, что упавшая с кровати пожилая женщина пролежала на полу в уфимской больнице несколько часов со слов очевидцев.
Kursk.comвчера в 13:31
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Система страхования вкладов расширилась

Страхование распространяется на потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды, некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг.
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Продолжение «Бората» получило длинное название

Сиквел получит длинное название Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
Lenta.ru06:22

Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости03:36
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