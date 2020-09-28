Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах
Дипломат добавил, что национальный состав этих групп определить сложно. В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сказали, что на стороне Армении воюют "прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока люди". Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром.В источнике
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Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах
Подразделения, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
РИА Новости04:16
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