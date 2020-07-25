Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки
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Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы обратился к соотечественникам из-за беспорядков в Москве и Подмосковье. Выходцы из Армении и Азербайджана устраивают нападения друг на друга, разбивают автомобили, совершают погромы в национальных кафе, ресторанах и магазинах.В источнике
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