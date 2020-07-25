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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки

Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы обратился к соотечественникам из-за беспорядков в Москве и Подмосковье. Выходцы из Армении и Азербайджана устраивают нападения друг на друга, разбивают автомобили, совершают погромы в национальных кафе, ресторанах и магазинах.В источнике
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Lenta.ru

Азербайджанцев призвали соблюдать российские законы

Lenta.ru03:56
Говорит Москва

Посол Азербайджана в России призвал соотечественников прекратить беспорядки

Говорит Москва04:19
ТАСС

Посол Азербайджана в Москве призвал соотечественников не поддаваться на провокации

ТАСС04:04
РБК

Посол Азербайджана попросил сограждан соблюдать российские законы

РБК05:32
Коммерсантъ

Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки

Коммерсантъ03:56
Аргументы недели

Посол Азербайджана назвал общую цель своих соотечественников

Аргументы недели03:39
РИА Новости

Посол Азербайджана призвал соотечественников соблюдать российские законы

РИА Новости03:15

Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета04:46
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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс06:51
5,2K

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ruвчера в 09:24
1,1K

В Ростовской области из роддома похищен новорожденный

«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребёнок мужского пола», — сообщили в Следственном комитете.
RT на русском07:05
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Полиция задержала участников акций в поддержку Фургала в Москве

Сотрудники полиции в Москве начали задерживать людей, пришедших на несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств дальневосточных бизнесменов в 2000-х.
РБК07:14
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МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ruвчера в 14:53