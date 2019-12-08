Экономика

РосбалтРосбалтПосол Белоруссии: Минск и Москва «договорились» о компенсациях

Удалось найти подходы к решению вопроса компенсации Минску расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом рассказал посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, передает БелТА.
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Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр

Комсомольская правда08 декабря в 12:24

Семашко: Найдены развязки по большинству «дорожных карт»

Российская газета08 декабря в 12:18

Найдены подходы к вопросу компенсации Минску потерь из-за налогового маневра

ПРАЙМ08 декабря в 10:52

Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

РБК08 декабря в 11:19

Найдены подходы по компенсации Минску потерь из-за налогового маневра РФ

Московский Комсомолец08 декабря в 10:17

Посол Белоруссии сообщил, о чём договорились Путин и Лукашенко

News.ru08 декабря в 10:05

Посол Белоруссии: Минск и Москва «договорились» о компенсациях

Росбалт08 декабря в 12:15
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Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

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ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

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Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Авто

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Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 09 декабря в 07:49
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Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова

REGNUM вчера в 05:55
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
RT на русском вчера в 17:02
Авто

В России введут новый документ на автомобиль

Речь идет об этикетке энергоэффективности, наличие которой будет обязательным для всех автомобилей массой до 3,5 тонн и оборудованных любыми типами двигателей Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.
Колыма-информ 08 декабря в 16:08
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Ученые из Китая выяснили, какие бактерии способны восстановить печень после употребления алкоголя.
Век 02:16
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU 09 декабря в 02:25
Общество

В России появился омбудсмен по защите высокотехнологичных компаний

В России появился хайтек-омбудсмен, который будет отвечать за защиту высокотехнологичных компаний. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 00:15
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

РБК вчера в 02:20
Политика

Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик

27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Ведомости вчера в 11:57
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Lenta.ru вчера в 23:08
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Юрий Жирков стал «Джентльменом года»

Полузащитник «Зенита» и национальной сборной России Юрий Жирков стал лауреатом традиционной премии «Джентльмен года».
Петербургский дневник 02:26
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09 декабря в 09:30
Политика

СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет довел до суда уголовное дело бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 01:02
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25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
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СКР завершил расследование дела о нападении на дом Памфиловой

REGNUM 02:37
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Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Внедорожники следующего поколения Chevrolet Tahoe и Chevrolet Suburban сегодня были представлены на Little Caesars Arena в Детройте, штат Мичиган (США).
Новые автомобили вчера в 22:51
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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

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Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
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Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
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Владимир Ильич Семашко
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, министр энергетики Республики Беларусь, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. С 13 ноября 2018 года - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации.
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