Экономика
РБКПосол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России
На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает БелТА.
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Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр
Комсомольская правдавчера в 12:24
Найдены подходы по компенсации Минску потерь из-за налогового маневра РФ
Московский Комсомолецвчера в 10:17
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