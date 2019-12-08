Экономика
РБКПосол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России
На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает БелТА.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр
Комсомольская правдавчера в 12:24
Найдены подходы по компенсации Минску потерь из-за налогового маневра РФ
Московский Комсомолецвчера в 10:17
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Политика
Встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже завершилась
В Париже завершилась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщили в Елисейском дворце.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Политика
После встречи Путина и Зеленского Нормандский саммит продолжится
Переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) прерваны ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Гаджеты
Первым смартфоном Xiaomi с селфи-камерой под экраном станет Mi Mix 4
Общество
Бэнкси показал рождественско-социальное граффити в Бирмингеме
Новое граффити от загадочного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингем.
Общество
Мама фигурантки дела «Нового величия» объявила голодовку
Мама фигурантки дела «Нового Величия» Анны Павликовой Юлия Виноградова объявила голодовку в знак поддержки политзаключенных.
Футбол
«Ростов» одержал победу над «Спартаком»
По итогу в матче 19 тура РПЛ «Ростов» одержал победу со счетом 4:1. Первым забил гол в пользу ростовчан Зайнутдинов.
Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Общество
Долг Украины перед Россией по еврооблигациям достиг $4,5 млрд
Общая сумма исковых требований России к Украине в рамках спора о невыплаченных Киевом еврооблигациях достигает $4,5 млрд.
Авто
Suzuki предложит россиянам новый компактный кроссовер Ignis
Появились сведения, что обновленная версия кроссовера Suzuki Ignis в 2020 году поступит в продажу на российский рынок.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Экономика
Tele2 ставит LTE на каждой вышке
По данным Роскомнадзора, Tele2 занимает устойчивое второе место в отрасли по количеству станций LTE, увеличивает отрыв от конкурентов и лидирует по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Футбол
«Васко да Гама» претендует на защитника «Зенита» Дугласа Сантоса
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может продолжить карьеру у себя на родине в Бразилии. Об этом сообщают бразильские СМИ.
Армия и оружие
В США на воду спустили авианосец «Джон Кеннеди»
В США авианосец «Джон Кеннеди» прошел церемонию спуска на воду. Новейшее судно будет передано американским ВМС спустя 2 года.
Политика
Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм
Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Происшествия
Кандидат в президенты Абхазии арестован по делу о похищении бизнесмена
Сухумский горсуд арестовал на два месяца бывшего кандидата в президенты Абхазии Артура Анкваба по подозрению в похищении предпринимателя Армена Григоряна.
Культура
Собчак, Дудь, Шац и Бекмамбетов стали лауреатами российской веб-премии
Журналисты Ксения Собчак и Юрий Дудь, телеведущий Михаил Шац и режиссер Тимур Бекмамбетов и многие другие стали лауреатами второй российской премии в области веб-индустрии.
Политика
Стало известно время встречи Путина и Зеленского в Париже
Перенос встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского до общей итоговой пресс-конференции по итогам "нормандского" саммита не ограничивает формат их общения по времени.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Политика
Глава МИД ФРГ не видит причин для снятия санкций с России
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что в настоящее время нет условий для снятия европейских санкций с РФ.
Армия и оружие
Нападение Японии на США спровоцировала секретная операция советской разведки
В годы Великой Отечественной войны разведкой и контрразведкой занимались одновременно три самостоятельных подразделения – госбезопасность, Разведупр РККА и знаменитый Смерш.
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Общество
В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе
Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского: 10 декабря война в Донбассе не закончится
Президент Украины ждет результата от встречи с Путиным Она привела примеры успешной политики президента Украины Владимира Зеленского: разведение войск в трех точках и открытие моста в станице Луганской.