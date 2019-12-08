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Политика «Нафтогаз» назвал переговоры в Париже конструктивными Прошедшие в Париже в рамках «нормандского формата» переговоры по газу были конструктивными, заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Политика ГА ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".

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Политика Первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского в Париже началась Как отмечается, ранее – перед началом заседания лидеров «нормандской четверки», которая проходила при участии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Путин и Зеленский обменялись рукопожатием.

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Политика «Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Общество Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.

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Политика Асад назвал причину столкновения Европы с проблемой беженцев Президент Сирии Башар Асад заявил, что Европа сталкивается с проблемой сирийских беженцев, поскольку изначально поддержала террористов в Сирии, передает РИА "Новости".

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