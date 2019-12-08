Удалось найти подходы к решению вопроса компенсации Минску расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом рассказал посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, передает БелТА.

Посол Белоруссии: Минск и Москва «договорились» о компенсациях

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