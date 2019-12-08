Экономика

РосбалтРосбалтПосол Белоруссии: Минск и Москва «договорились» о компенсациях

Удалось найти подходы к решению вопроса компенсации Минску расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом рассказал посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, передает БелТА.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Что Путин и Лукашенко решили в Сочи?

Аргументы и Фактывчера в 19:33

«Белоруссия не хочет слияния и поглощения». На пути к интеграции еще много проблем

BFM.ru08 декабря в 13:45

Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

РБК08 декабря в 11:19

Посол Белоруссии: Минск и Москва «договорились» о компенсациях

Росбалт08 декабря в 12:15

Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр

Комсомольская правда08 декабря в 12:24

Найдены подходы по компенсации Минску потерь из-за налогового маневра РФ

Московский Комсомолец08 декабря в 10:17

Посол Белоруссии сообщил, о чём договорились Путин и Лукашенко

News.ru08 декабря в 10:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Футбол

Игроки «Лиона» подрались со своими болельщиками после матча ЛЧ

МК-Спорт 04:28
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
Политика

Песков назвал главную цель всех проектов в экономике

Работа властей над повышением благосостояния граждан РФ ведется на постоянной основе, именно это является конечной целью всех проектов в экономике.
ТАСС 04:38
Технологии

Windows 7 будет настаивать обновиться до Windows 10

В последнем обновлении для Windows 7 появилось полноэкранное окно, которое предлагает обновиться до Windows 10.
The GEEK 01:23
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Армия и оружие

В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

RT на русском 03:02
Происшествия

Во Владимире врача осудят за смерть мальчика из-за опоздания на работу

Во Владимире состоится суд над врачом, который опоздал на работу, что в итоге повлекло за собой смерть 2-летнего мальчика, как сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 03:50
Экономика

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
РБК 03:32
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru вчера в 10:11
Происшествия

В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 04:04
Авто

«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva

Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
Новые автомобили 09 декабря в 09:40
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Политика

В Кремле отметили важность встречи Лаврова и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом является очень важным моментом.
iReactor 04:46
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Общество

На Украине произошел скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву

Украинцы и местные СМИ раскритиковали обладательницу титула "Мисс Львов – 2018" Наталью Болюх из-за ее поездки в Москву.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество

С Плесецка стартовала ракета со спутником «Глонасс-М»

С космодрома Плесецк стартовала ракета носитель "Союз-2.1б", которая выводит на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М".
Вести.Ru 04:23
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости вчера в 02:55
Происшествия

Возможный убийца двух девушек доставлен в суд Екатеринбурга

REGNUM 01:15
Спорт

Россиянки одержали восьмую победу подряд на чемпионате мира

Sportbox.RU 02:23
Культура

Marvel официально закрывает своё телевизионное подразделение

Руководство компании Marvel официально объявило о закрытии своего телевизионного подразделения. Об этом 11 декабря сообщил журнал Variety.
REGNUM 04:29
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Политика

Песков назвал победителя саммита «нормандской четверки»

9 декабря в Париже состоялся саммит, в котором приняли участие российский лидер Владимир Путин, украинский президент Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Московский Комсомолец 04:40
Общество

В Калининграде полицейским дали «приказ» вырезать снежинки

Сотрудники УМВД России по Калининградской области разослали от имени руководства поддельный приказ о том, что полицейские должны вырезать снежинки из бумаги, передает телеканал "Звезда".
Радио Sputnik 04:35
Общество

Стало известно о «московском» наследстве Лужкова за 600 млн рублей

Стоимость апартаментов составляет 600 млн рублей, отмечает канал. О какой-либо еще недвижимости Лужкова не сообщается.
Московский Комсомолец 03:57
Общество

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Газета.Ru 04:28
Игры

Разработчики Age of Empires IV намеренно отказались от крови в игре

В Age of Empires IV не будет крови. Разработчики пошли на этот шаг намеренно, чтобы получить более низкий возрастной рейтинг.
CyberSport.ru 03:08
Происшествия

Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате

В Санкт-Петербурге по обвинению в растрате арестован генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров.
Известия вчера в 15:46
Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК вчера в 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Ильич Семашко
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, министр энергетики Республики Беларусь, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. С 13 ноября 2018 года - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное