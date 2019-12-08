Экономика
РосбалтПосол Белоруссии: Минск и Москва «договорились» о компенсациях
Удалось найти подходы к решению вопроса компенсации Минску расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом рассказал посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, передает БелТА.
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«Белоруссия не хочет слияния и поглощения». На пути к интеграции еще много проблем
BFM.ru08 декабря в 13:45
Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр
Комсомольская правда08 декабря в 12:24
Найдены подходы по компенсации Минску потерь из-за налогового маневра РФ
Московский Комсомолец08 декабря в 10:17
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