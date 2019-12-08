Экономика

РосбалтРосбалтПосол Белоруссии: Минск и Москва «договорились» о компенсациях

Удалось найти подходы к решению вопроса компенсации Минску расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом рассказал посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, передает БелТА.
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«Фигура речи» Батьки. Как и за что торгуется Лукашенко

Life.ru09 декабря в 10:34

Посол Белоруссии сообщил, о чём договорились Путин и Лукашенко

News.ru08 декабря в 10:05

Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр

Комсомольская правда08 декабря в 12:24

Посол Белоруссии: Минск и Москва «договорились» о компенсациях

Росбалт08 декабря в 12:15

Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

РБК08 декабря в 11:19

Найдены подходы по компенсации Минску потерь из-за налогового маневра РФ

Московский Комсомолец08 декабря в 10:17

«Белоруссия не хочет слияния и поглощения». На пути к интеграции еще много проблем

BFM.ru08 декабря в 13:45
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика

Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях

Владимир Соловьёв считает эти слова Владимира Зеленского о его дорогих туфлях настоящим позором.
HotGeo вчера в 07:07
Политика

Путин поручит прокуратуре проконтролировать ход дела «Нового величия»

Российский президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил о намерении поручить прокуратуре проконтролировать ход расследования дела «Нового величия».
RT на русском вчера в 11:39
Политика

Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе

Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
РИА Новости вчера в 09:49
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Политика

В Германии назвали санкции США против «Северного потока-2» угрозой ЕС

Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» ударят по суверенитету Евросоюза.
РБК вчера в 20:54
Происшествия

В Афганистане машина со взрывчаткой взорвалась рядом с конвоем НАТО

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в Афганистане рядом с конвоем НАТО, возможны жертвы, сообщает агентство Пажвак.
РИА Новости вчера в 22:28
Баскетбол

Тульский «Арсенал» не попадет на чемпионат из-за договорного матча

Тульский БК «Арсенал» исключен из чемпионата России за договорной матч. Соответствующее решение озвучили в Российской федерации баскетбола.
Тульская служба новостей вчера в 10:07
Футбол

Тренер «Атлетико» Симеоне: «Локомотив» всегда закрывается в игре

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне накануне встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом" признался, что его команду ждет сложный соперник.
Вести.Ru вчера в 22:16
Политика

Путин назначил уроженца Омска уральским транспортным прокурором

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Герасименко Уральским транспортным прокурором.
РИА СуперОмск вчера в 23:23
Политика

Саммит «нормандской четверки» начался

В Париже проходит саммит «нормандской четверки», посвященный теме Донбасса. Журналистов попросили выйти из зала.
Аргументы недели 09 декабря в 11:34
Политика

Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг

Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Газета.Ru вчера в 15:28
Общество

В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей

В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.
Коммерсантъ вчера в 10:43
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru вчера в 23:08
Политика

Путин: Ленин заложил мину под государственность России

Российский лидер считает, что он заложил мину под тысячелетнюю государственность России.
News.ru вчера в 11:14
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 09 декабря в 14:17
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречают его с гастролей

Телеведущий Максим Галкин показал подписчикам Instagram, как супруга Алла Пугачева вместе с детьми встречает его с гастролей.
Слово и Дело вчера в 22:04
Общество

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

ЗакC.Ру вчера в 04:16
Общество

В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 13:34
Политика

Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Rambler News Service вчера в 14:39
Армия и оружие

США увеличат численность боевых кораблей до исторического максимума

Американские журналисты сообщили о том, что военно-морские силы США заметно так лихорадит: сменяющее друг друга руководство придерживается диаметрально противоположных взглядов.
Ferra вчера в 23:38
Происшествия

В Екатеринбурге пойман предполагаемый убийца двух девушек

В Екатеринбурге задержан вероятный убийца Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой.
REGNUM 09 декабря в 22:29
Общество

Роскачество определило лучший оливковый майонез

Роскачество оценило представленные на отечественных прилавках марки майонеза на основе оливкового масла. Об этом сообщает сайт ведомства.
Толк вчера в 05:04
Происшествия

Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы

Интерфакс вчера в 14:32
Политика

Чижов: новый старт отношениям РФ и ЕС может быть дан при нынешнем руководстве Евросоюза

Новый старт отношениям России и Евросоюза может быть дан при новом руководстве институтов Евросоюза, которое приступило к работе с 1 декабря.
ТАСС вчера в 22:16
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Культура

Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому

Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсуждая вопросы развития культуры в республики, внёс предложение о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 18:31
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК вчера в 14:21
Происшествия

Саратовец напал с ножом на полицейских

Увидев на пороге стражей порядка, саратовец схватил нож и нанес одному из них удар в живот, второму - в грудь и живот.
Регион 64 вчера в 23:17
Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM 09 декабря в 23:44
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Владимир Ильич Семашко
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, министр энергетики Республики Беларусь, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. С 13 ноября 2018 года - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации.
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