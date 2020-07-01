Энергетика
Газета.RuПосол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь. По словам дипломата, белорусская сторона пока не удовлетворена текущей ценой на импортируемое голубое топливо.
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме онлайн белорусский посол в Москве Владимир Семашко.ТАСС06:25
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