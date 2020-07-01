Россия и Белоруссия демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме онлайн белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

с чего всё началось

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь. По словам дипломата, белорусская сторона пока не удовлетворена текущей ценой на импортируемое голубое топливо.

Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда. 89

Политика Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. 283

Происшествия Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News. 18

Политика Порошенко на митинге признал «вину» по нескольким обвинениям Порошенко подчеркнул, что также признает «вину» за то, что украинская церковь получила томос об автокефалии, и за подписание Минских соглашений.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк показала, где живет больная мать Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram показала, где живет ее мать.

Шоу-бизнес 44-летняя певица Sia стала бабушкой Всего лишь около года назад певица Sia усыновила двух 18-летних подростков. А спустя несколько месяцев один из ее детей сам стал папой.

Политика Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове. 13

Наука Динозавры погибли после падения астероида Исследование же ученых из Имперского колледжа Лондона, Университета Бристоля и Университетского колледжа Лондона наглядно показало, что древние пресмыкающиеся исчезли с лица Земли 66 млн лет назад из-за упавшего на планету астероида. 102

Шоу-бизнес Соседов назвал преступлением жалобы «обнищавшей» Ротару Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трудное финансовое положение певицы Софии Ротару после заявления ее концертного директора о несостоявшихся гастролях звезды. 98

Гаджеты Названа предварительная цена первого OLED-телевизора Xiaomi Сегодня источник озвучил предварительную стоимость новинки, которая получит не только новый тип экрана, но и современные аппаратные и программные технологии.

Армия и оружие Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.

Культура Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями. 338

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 5

Общество «Комсомольская правда» не будет удалять статью с перепиской корреспондента «Медиазоны» после его слов о подделке скриншотов Газета «Комсомольская правда» и телеканал «Царьград» опубликовали переписку неизвестного человека с якобы корреспондентом «Медиазоны» Давидом Френкелем, которому ранее полицейский сломал руку на избирательном участке в Петербурге.

Армия и оружие В России стартовало серийное производство автомата А-545 Автомат А-545 калибра 5,45 мм (снизу), и АК-12 Фото: vitalykuzmin.net Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники в Министерстве обороны РФ, в России началось серийное производство автомата А-545. 2