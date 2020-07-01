Энергетика

Газета.RuГазета.RuПосол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь. По словам дипломата, белорусская сторона пока не удовлетворена текущей ценой на импортируемое голубое топливо.
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с чего всё началось

Посол заявил, что Россия и Белоруссия достигли понимания по формированию цены на газ

Россия и Белоруссия демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме онлайн белорусский посол в Москве Владимир Семашко.
ТАСС06:25

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Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ

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Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе формирования цены на газ

Эхо Москвы05:03

Посол заявил, что Россия и Белоруссия достигли понимания по формированию цены на газ

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Телеканал 360°05:27

Посол заявил о достижении Москвой и Минском понимания в вопросе цены газа

Известия05:06

Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе цены на газ

RT на русском06:30
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Происшествия

Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
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На Южном Урале по Конституции проголосовали более 58 % избирателей

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Скончался актер Виктор Проскурин

Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
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Политика

На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей

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РИА Новости 10:15
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Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
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Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

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Общество

В США начнут писать слово «черный» с заглавной буквы

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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
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Космос

«Роскосмос» рассмотрит создание многоразовых ступеней для «Ангары»

Российская госкорпорация «Роскосмос» рассматривает вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями.
Известия вчера в 10:17
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Экономика

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

"Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России", - указывается в письме.
ТАСС вчера в 12:43
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Игры

В Cyberpunk 2077 нашли ещё одну отсылку к серии The Witcher

CyberSport.ru 28 июня в 22:27
Политика

Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
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Происшествия

Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США

Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
Вести.Ru 09:24
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

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Политика

Порошенко на митинге признал «вину» по нескольким обвинениям

Порошенко подчеркнул, что также признает «вину» за то, что украинская церковь получила томос об автокефалии, и за подписание Минских соглашений.
ТК Звезда 08:43
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк показала, где живет больная мать

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram показала, где живет ее мать.
Газета.Ru 08:36
Шоу-бизнес

44-летняя певица Sia стала бабушкой

Всего лишь около года назад певица Sia усыновила двух 18-летних подростков. А спустя несколько месяцев один из ее детей сам стал папой.
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Наука

Динозавры погибли после падения астероида

Исследование же ученых из Имперского колледжа Лондона, Университета Бристоля и Университетского колледжа Лондона наглядно показало, что древние пресмыкающиеся исчезли с лица Земли 66 млн лет назад из-за упавшего на планету астероида.
Evo-rus.com вчера в 12:08
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Шоу-бизнес

Соседов назвал преступлением жалобы «обнищавшей» Ротару

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трудное финансовое положение певицы Софии Ротару после заявления ее концертного директора о несостоявшихся гастролях звезды.
NewInform 29 июня в 11:01
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Гаджеты

Названа предварительная цена первого OLED-телевизора Xiaomi

Сегодня источник озвучил предварительную стоимость новинки, которая получит не только новый тип экрана, но и современные аппаратные и программные технологии.
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Армия и оружие

Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии

В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.
Актуальные Новости вчера в 07:34
Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
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Общество

Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
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Футбол

«Арсенал» – «Ахмат». Стали известны стартовые составы команд

В 25-м туре РПЛ «Арсенал» примет «Ахмат».
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Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
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Общество

«Комсомольская правда» не будет удалять статью с перепиской корреспондента «Медиазоны» после его слов о подделке скриншотов

Газета «Комсомольская правда» и телеканал «Царьград» опубликовали переписку неизвестного человека с якобы корреспондентом «Медиазоны» Давидом Френкелем, которому ранее полицейский сломал руку на избирательном участке в Петербурге.
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В России стартовало серийное производство автомата А-545

Автомат А-545 калибра 5,45 мм (снизу), и АК-12 Фото: vitalykuzmin.net Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники в Министерстве обороны РФ, в России началось серийное производство автомата А-545.
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Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России

Кроме базовой версии со светодиодной оптикой, «зимним пакетом», 3-зонным климат-контролем, системой доступа без ключа и другими системами безопасности и помощи водителю покупателям предложена версия Prestige за 3 миллиона 99 тысяч рублей и максимальная комплектация Premium за 3,5 млн рублей.
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Армия и оружие

В ДНР зафиксировано 9 обстрелов со стороны киевских боевиков

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