Россия и Белоруссия демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме онлайн белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

с чего всё началось

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь. По словам дипломата, белорусская сторона пока не удовлетворена текущей ценой на импортируемое голубое топливо.

Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ

Происшествия Избирком Петербурга заявил о непричастности полиции к травме журналиста Журналист «Медиазоны» в Петербурге Давид Френкель сломал руку при падении, но его никто не толкал.

Политика Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших на Чукотке Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, уже обработано 100% протоколов, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России. 2,5K

Политика Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой. 2

Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 17

Общество Пикеты против поправок в Конституцию РФ проходят возле посольства России в Париже Ашешова отметила, что в 16.00 возле Посольства РФ в Париже начнется серия пикетов против внесения поправок в Конституцию.

Гаджеты OnePlus Nord получит процессор Snapdragon 765G Как сообщает iXBT, в Сети появилась информация о том, что новинка получит процессор Snapdragon 765G.

Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 584

Политика «Сговор» России с талибами сочли преклонением Трампа перед Путиным Демократы сочли, что раз Трамп, по информации The Times, был проинформирован о действиях России в феврале, то он заискивает перед Москвой, так как с тех пор неоднократно говорил о необходимости вернуть Россию в G7 и общался с Путиным по телефону.

Армия и оружие Привилегированное положение Турции может вынудить Францию покинуть НАТО Игнорирование руководством НАТО актов военной агрессии со стороны Турции приведет к тому, что ряды альянса покинет Франция.

Политика Трамп заявил о злости в отношении Китая из-за коронавируса Как написал глава Белого дома в Twitter, когда он наблюдает, как пандемия распространяет «свое уродливое лицо», в том числе нанося ущерб США, то все больше злится на Китай. 22

Шоу-бизнес Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда. 62

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 4

Шоу-бизнес Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM Фото, которые актриса разместила в своем аккаунте можно назвать не совсем традиционными для мужского журнала, так кК они сделаны в черно-белых тонах и выглядят очень необычно. 9

Шоу-бизнес Дана Борисова назвала звёзд, страдающих от наркотической зависимости Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова рассказала, что среди звёзд шоу-бизнеса очень многие страдают от наркотической и алкогольной зависимости. 23

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K