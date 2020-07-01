Энергетика
Газета.RuПосол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь. По словам дипломата, белорусская сторона пока не удовлетворена текущей ценой на импортируемое голубое топливо.
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме онлайн белорусский посол в Москве Владимир Семашко.ТАСС06:25
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Происшествия
Избирком Петербурга заявил о непричастности полиции к травме журналиста
Журналист «Медиазоны» в Петербурге Давид Френкель сломал руку при падении, но его никто не толкал.
РБК 09:07
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ вчера в 13:19
Политика
Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших на Чукотке
Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, уже обработано 100% протоколов, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.
ТАСС 09:38
Политика
Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
Общество
Пикеты против поправок в Конституцию РФ проходят возле посольства России в Париже
Ашешова отметила, что в 16.00 возле Посольства РФ в Париже начнется серия пикетов против внесения поправок в Конституцию.
Эхо Москвы 09:40
Гаджеты
OnePlus Nord получит процессор Snapdragon 765G
Как сообщает iXBT, в Сети появилась информация о том, что новинка получит процессор Snapdragon 765G.
UfaTime.ru 09:21
Армия и оружие
В США возникла паника из-за появления у РФ ослепляющего оружия
Военные специалисты армии США очень эмоционально отнеслись к появлению у Российской Федерации современного устройства для создания визуально-оптических помех «Филин».
ИнфоСМИ 06:33
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Политика
«Сговор» России с талибами сочли преклонением Трампа перед Путиным
Демократы сочли, что раз Трамп, по информации The Times, был проинформирован о действиях России в феврале, то он заискивает перед Москвой, так как с тех пор неоднократно говорил о необходимости вернуть Россию в G7 и общался с Путиным по телефону.
Lenta.ru 07:18
Происшествия
Неизвестные в Чите выбросили бюллетени по поправкам в Конституцию
Неизвестные выбросили на улице в центре Читы пустые бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию.
Zabnews.ru 05:08
Армия и оружие
Привилегированное положение Турции может вынудить Францию покинуть НАТО
Игнорирование руководством НАТО актов военной агрессии со стороны Турции приведет к тому, что ряды альянса покинет Франция.
ПолитРоссия вчера в 13:54
Политика
Трамп заявил о злости в отношении Китая из-за коронавируса
Как написал глава Белого дома в Twitter, когда он наблюдает, как пандемия распространяет «свое уродливое лицо», в том числе нанося ущерб США, то все больше злится на Китай.
RuNews24.ru 00:32
Армия и оружие
В России стартовало серийное производство конкурента автомата АК-12
В России на Заводе имени Дегтярева стартовало серийное производство конкурента автомата АК-12 — А-545.
Ferra 09:14
Шоу-бизнес
Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Фото, которые актриса разместила в своем аккаунте можно назвать не совсем традиционными для мужского журнала, так кК они сделаны в черно-белых тонах и выглядят очень необычно.
RuNews24.ru 06:50
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звёзд, страдающих от наркотической зависимости
Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова рассказала, что среди звёзд шоу-бизнеса очень многие страдают от наркотической и алкогольной зависимости.
Pravda.Ru 08:53
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости 29 июня в 12:25
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Политика
Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
RT на русском 07:20
Экономика
Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США
По последним данным, Россия увеличила инвестиции в госдолг США на 80 процентов до 6,85 миллиарда долларов.
Evo-rus.com 07:31
Футбол
«Зенит» объявил состав на матч с «Тамбовом»
«Зенит» объявил состав на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
Gazeta.SPb 09:26