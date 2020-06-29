Белорусский посол в России Владимир Семашко считает, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля - начале августа.

Посол Белоруссии в Москве назвал сроки открытия границы с Россией

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