Коронавирус
РИА НовостиПосол Белоруссии в Москве назвал сроки открытия границы с Россией
Белорусский посол в России Владимир Семашко считает, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля - начале августа.
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Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
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Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Происшествия
Пожар во владимирском драмтеатре потушен
Изначально огнем было охвачено 50 кв. м, позднее площадь увеличилась до 500 кв. м из-за несвоевременного обращения к пожарным — двое рабочих пытались потушить возгорание собственными силами.
Известия 12:35
Здоровье
Дешевые лекарства помогут спасти легкие при коронавирусе
Заведующая кафедрой терапии факультета фундаментальной медицины МГУ, заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра, врач-кардиолог Яна Орлова рассказала о том, что самые популярные дешевые лекарства, которые зачастую есть в каждой аптечке, могут спасти легкие от фиброзных изменений.
Live24 06:30
Футбол
Форвард дрезденского «Динамо» Еремеефф может перейти в «Ростов»
Нападающий дрезденского "Динамо" Александер Еремеефф может продолжить карьеру в России.К 26-летнему футболисту проявляет интерес "Ростов".
Soccer.ru 16:02
Транспорт
Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Политика
В НАТО призвали Россию к «более конструктивной политике» в Афганистане
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ обратился к России с призывом проводить «более конструктивную политику» в Афганистане.
Профиль 16:41
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
Общество
В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
Во время действия ограничений из-за коронавируса 680 тысяч россиян попали под сокращения на работе, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания правительства о ситуации на рынке труда.
РИА Новости 15:50
Происшествия
Экологи Greenpeace заявили о незаконном сбросе воды в Норильске
ИА Красная Весна вчера в 06:51
Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу актеров из франшизы «Люди Икс»
Актер из Голливуда, известный своей ролью Дедпула, Райан Рейнольдс подключился к онлайн-конференции участников оригинального актерского состава фильма «Люди Икс», хотя его никто не звал.
Городовой 10:14
Общество
Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии
Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля.
Lenta.ru 05:53
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Общество
Холдинг «Газпром-медиа» объявил о смене трех заместителей гендиректора
Советники гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Светлана Фефилова, Юлия Голубева и Рубен Оганесов станут заместителями генерального директора.
ТАСС 14:06
Энергетика
В Китае хотят создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Крупнейшие китайские нефтекомпании планируют создать новый стратегический альянс для совместных закупок энергоносителей.
ГЛАС.RU 03:48
Авто
Российский UAZ Hunter протестировали в Японии
Жители страны Всходящего солнца ценят простоту, ремонтопригодность и неприхотливость российских автомобилей.
ГЛАС.RU 07:55
Общество
Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения планов по вводу жилья в России
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ввод жилья с начала этого года упал на 5%. По данным Росстата, за январь-май в стране ввели в строй 21,2 млн кв.м жилья (без учета домов на участках для ведения садоводства), что на 12,7% меньше прошлогоднего показателя.
Интерфакс 03:41
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Игры
Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк
Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
CyberSport.ru вчера в 03:44
Футбол
Черчесов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева
Станислав Черчесов, занимающий пост главного тренера сборной России по футболу, рассказал, кого он считает лучшим вратарем в сборной, не считая Игоря Акинфеева.
CT news 06:46
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета вчера в 06:30
Общество
Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил техническое поражение "Оренбургу" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает официальный сайт организации.
Газета.Ru 14:15
Хоккей
НХЛ сообщила еще о 15 случаях заражения коронавирусом среди игроков
Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте сообщила, что по результатам тестирования у 15 игроков выявлен коронавирус.
РИА Новости 14:55