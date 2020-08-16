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ФедералПресс
ФедералПресс

Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих соотечественников

Глава дипмисии заявил в своем обращении, опубликованном на YouTube, о своей поддержке протестующим в Белоруссии. Он подчеркнул, что вместе со всеми белорусами он «в шоке от историй о пытках и избиениях граждан».В источнике
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РЕН ТВ

Посол Белоруссии о протестах: Я солидарен с теми, кто вышел на улицы

РЕН ТВ23:42
Эхо Москвы

Первым белорусским дипломатом, поддержавшим протестующих, стал представитель республики в Словакии

Эхо Москвы23:02
Газета.Ru

Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Газета.Ru19:46
РБК

Посол Белоруссии в Словакии первым из глав дипмиссий поддержал протесты

РБК20:39
Коммерсантъ

Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Коммерсантъ20:29
РИА Новости

Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих

РИА Новости20:00
ТАСС

Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих на родине

ТАСС21:13

«Умные» телевизоры признали средством для слежки за пользователями

«По информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры», — рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Телеканал 360°23:44
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У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста

Акция протеста проходит в Минске у здания государственной Белтелерадиокомпании, куда в субботу для общения с коллективом приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 11:20
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США намерены разместить в Японии ракеты средней дальности

Вашингтон рассматривает в будущем возможность размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в Японии, заявил специальный представитель президента США по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли.
Коммерсантъ21:45
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В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вновь вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, сообщил местный портал dvhab.ru.
РБКвчера в 23:14
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ВО: в Ливии МиГ-29 уничтожили сразу 2 турецких F-16 и 3 комплекса ПВО

Как накануне сообщил телеграм-канал «Военный обозреватель»(ВО), в результате, на земле были уничтожены не менее двух турецких самолетов F-16, трех комплексов ПВО MiM-23 Hawk и двух установок ACV-30 Korkut, а также одна система радиоэлектронной борьбы.
Недвижимость.RUвчера в 03:25
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В США в годовщину терактов 11 сентября включат световую инсталляцию

Власти американского штата Нью-Йорк выделят персонал, чтобы не отказываться в этом году из-за пандемии нового коронавируса от включения в одноименном мегаполисе световой инсталляции в память о жертвах террористических атак 11 сентября 2001 года.
ТАСС23:49

ALMA нашла кандидата в первого зародыша звезды в облаке Тельца

Астрономы при помощи системы радиотелескопов ALMA обнаружили в молекулярном облаке Тельца кандидата в первое ядро — объекта, представляющего начальную фазу формирования звезды в результате гравитационного коллапса.
N+1вчера в 05:27
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Тарасова оценила будущее фигуристок после ухода от Тутберидзе

Ушедшие от тренера Этери Тутберидзе фигуристки Александра Трунова и Алена Косторная не сдадут своих позиций в следующих сезонах, считает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Московский Комсомолец23:33

Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.
РИА Новостивчера в 09:13
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