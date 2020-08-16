Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих соотечественников

Глава дипмисии заявил в своем обращении, опубликованном на YouTube, о своей поддержке протестующим в Белоруссии. Он подчеркнул, что вместе со всеми белорусами он «в шоке от историй о пытках и избиениях граждан».