Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня первым из глав дипмиссий выступил в поддержку участников акций протеста в стране. Видеообращение дипломата было выложено в YouTube в ночь на воскресенье, 16 августа.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал протестующих у него на родине

Эхо Москвы03:03
РИА Новости

Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих

РИА Новости20:00
ТАСС

Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих на родине

ТАСС21:13
Комсомольская правда

Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих

Комсомольская правда21:56
РБК

Посол Белоруссии в Словакии первым из глав дипмиссий поддержал протесты

РБК20:39
Коммерсантъ

Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Коммерсантъ20:29
РЕН ТВ

Посол Белоруссии о протестах: Я солидарен с теми, кто вышел на улицы

РЕН ТВ23:42

Спецпредставитель Трампа сообщил о вариантах сделки по СНВ без Китая

Ранее Биллингсли заявил, что Россия должна убедить КНР принять участие в переговорах, назвав это основным условием для продления Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
РБК05:06
5

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новости03:59
35

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
653

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
210

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
548