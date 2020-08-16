Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих
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Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня первым из глав дипмиссий республики заявил о поддержке участников акций протеста в стране.В источнике
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