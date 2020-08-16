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РИА Новости
РИА Новости

Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня первым из глав дипмиссий республики заявил о поддержке участников акций протеста в стране.В источнике
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РЕН ТВ

Посол Белоруссии о протестах: Я солидарен с теми, кто вышел на улицы

РЕН ТВ23:42
Эхо Москвы

Первым белорусским дипломатом, поддержавшим протестующих, стал представитель республики в Словакии

Эхо Москвы23:02
РИА Новости

Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих

РИА Новости20:00
РБК

Посол Белоруссии в Словакии первым из глав дипмиссий поддержал протесты

РБК20:39
Коммерсантъ

Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Коммерсантъ20:29
ТАСС

Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих на родине

ТАСС21:13
Газета.Ru

Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Газета.Ru19:46

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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В Германии признали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".
Российская газета02:29
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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
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