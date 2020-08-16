Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня первым из глав дипмиссий выступил в поддержку участников акций протеста в стране. Видеообращение дипломата было выложено в YouTube в ночь на воскресенье, 16 августа.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал протестующих у него на родине

Эхо Москвы03:03
Коммерсантъ

Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Коммерсантъ20:29
ТАСС

Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих на родине

ТАСС21:13
РБК

Посол Белоруссии в Словакии первым из глав дипмиссий поддержал протесты

РБК20:39
РЕН ТВ

Посол Белоруссии о протестах: Я солидарен с теми, кто вышел на улицы

РЕН ТВ23:42
РИА Новости

Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих

РИА Новости20:00
Газета.Ru

Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Газета.Ru19:46

Мишустин поздравил летчиков с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем воздушного флота России отметил огромный труд работников гражданской авиации, их знания, опыт и энергию, а также выразил благодарность ветеранам отрасли, поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости04:00

В центре Минска пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко

На площади Независимости в Минске сегодня, 16 августа, с разницей в два часа анонсировано два митинга: один проведут сторонники действующего президента Александра Лукашенко, объявившего о своей победе на выборах 9 августа, другой — несогласные с официальными результатами голосования.
Коммерсантъ22:33
20

Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — указывается в заявлении.
RT на русском03:13
72

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
169

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
523

В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
488

В России началось производство внедорожников Mercedes-Benz

Эталон аэродинамики: Mercedes-Benz GLE Самый рациональный внедорожник в своем сегменте: при коэффициенте сопротивления 0,29 Mercedes-Benz GLE задает стандарт аэродинамики даже несмотря на то, что предлагает более просторный интерьер по сравнению с предшествующими моделями.
Автосоюзвчера в 11:56