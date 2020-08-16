Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих
Смотрите также
Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса
Месси решил покинуть «Барселону» после поражения от «Баварии»
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
В центре Минска пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко
Умер брат президента США Роберт Трамп
Певица Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России
Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента
Директор белорусского завода признал поражение Лукашенко на выборах
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей
В Польше Валерий Цепкало встретится с американскими политиками
AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России
Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента
В Польше Валерий Цепкало встретится с американскими политиками
Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих
Умер брат президента США Роберт Трамп
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Россиянам хотят разрешить пополнять карты на кассах магазинов
Болтон допустил объявление Трампом о выходе США из НАТО до выборов
Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня первым из глав дипмиссий выступил в поддержку участников акций протеста в стране. Видеообращение дипломата было выложено в YouTube в ночь на воскресенье, 16 августа.В источнике
Подробнее о событии