Священника на Украине выгнали из автобуса за слова о русской музыке

Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше, оттуда добрался благодаря добрым людям домой, — говорится в сообщении Винника.