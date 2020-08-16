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РИА Новости
РИА Новости

Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня первым из глав дипмиссий республики заявил о поддержке участников акций протеста в стране.В источнике
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Эхо Москвы

В поддержку протестующих в Белоруссии выступил посол республики в Словакии

Эхо Москвы20:06
РБК

Посол Белоруссии в Словакии первым из глав дипмиссий поддержал протесты

РБК20:39
Коммерсантъ

Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Коммерсантъ20:29
ТАСС

Посол Белоруссии в Словакии поддержал участников мирных демонстраций протеста на родине

ТАСС21:13
РИА Новости

Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих

РИА Новости20:00
Газета.Ru

Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Газета.Ru19:46
РЕН ТВ

Посол Белоруссии в Словакии: Я в шоке от историй о пытках и избиениях

РЕН ТВ19:34

Священника на Украине выгнали из автобуса за слова о русской музыке

Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше, оттуда добрался благодаря добрым людям домой, — говорится в сообщении Винника.
Священника на Украине выгнали из автобуса за слова о русской музыке
News.ruвчера в 21:27
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NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное деловчера в 10:57
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Опрос показал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Из более чем трех тыс. опрошенных медиков отрицательно о готовности сделать прививку от коронавируса высказались 52%, согласились на вакцинацию всего 24,5%. Как причину недоверия 66% участников исследования обозначили недостаточность данных о ее эффективности.
Плюс один +114 августа в 06:00
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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко планирует осуществление госдарственного переворота в стране в День независимости 24 августа.
RT на русском20:41
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«Нимфоманка» возглавила рейтинг фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufaвчера в 08:31
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Перекрыт канал, по которому за границей оказалось 17 миллиардов рублей

Перекрыт канал, по которому за границей оказалось 17 миллиардов рублей МВД перекрыло крупный канал нелегального вывода из России денежных средств через товарные биржи Казахстана.
Коммерсантъ14 августа в 13:53
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Карпин после поражения «Ростова» назвал «Зенит» лучшей командой России

Валерий Карпин рассказал о том, как поблагодарил за игру свою футбольную команду «Ростов», которая дома уступила петербургской команде «Зенит» со счетом 0:2. Слова главного тренера футбольной команды с юга приводят РИА Новости.
Невские Новости17:55