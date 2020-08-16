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Известия

Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня первым из глав дипмиссий выступил в поддержку участников акций протеста в стране. Видеообращение дипломата было выложено в YouTube в ночь на воскресенье, 16 августа.В источнике
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Эхо Москвы

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал протестующих у него на родине

Эхо Москвы03:03
РЕН ТВ

Посол Белоруссии о протестах: Я солидарен с теми, кто вышел на улицы

РЕН ТВ23:42
Комсомольская правда

Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих

Комсомольская правда21:56
ТАСС

Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих на родине

ТАСС21:13
РБК

Посол Белоруссии в Словакии первым из глав дипмиссий поддержал протесты

РБК20:39
Коммерсантъ

Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Коммерсантъ20:29
РИА Новости

Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих

РИА Новости20:00
КП - Беларусь

Посол Беларуси в Словакии: На одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который никогда не числился в смутьянах

КП - Беларусь05:58

Велогонщик Шахман попал под машину во время «Джиро ди Ломбардия»

Немецкий велогонщик Максимилиан Шахман из команды Bora-hansgrohe попал под машину незадолго до финиша однодневной монументальной классической гонки "Джиро ди Ломбардия", сообщается в релизе пресс-службы Международного союза велосипедистов (UCI).
РИА Новостивчера в 15:41

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
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В Японии служащие досрочно выйдут на пенсию

Токио, 15 августа 2020, 17:40 — REGNUM Согласно исследованию аналитического центра Tokyo Shoko Research, 52 компании в Японии предложили своим сотрудникам выйти на пенсию досрочно, сообщает информационное агентство NHK.
REGNUMвчера в 10:40
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новости03:59
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В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".
РИА Новости04:21
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