Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих
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Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня первым из глав дипмиссий выступил в поддержку участников акций протеста в стране. Видеообращение дипломата было выложено в YouTube в ночь на воскресенье, 16 августа.В источнике
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