Посол Белоруссии в Словакии заявил о своей поддержке протестующих
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Дипломат заявил, что солидарен с теми, кто сейчас выходит на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Посол призвал власти Белоруссии учитывать различные мнения всех слоев общества и разных политических сил.В источнике
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