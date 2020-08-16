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Слово и Дело
Слово и Дело

Посол Белоруссии в Словакии заявил о своей поддержке протестующих

Дипломат заявил, что солидарен с теми, кто сейчас выходит на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Посол призвал власти Белоруссии учитывать различные мнения всех слоев общества и разных политических сил.В источнике
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РБК

Посол Белоруссии в Словакии первым из глав дипмиссий поддержал протесты

РБК20:39
RT на русском

Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих

RT на русском21:15
ТАСС

Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих на родине

ТАСС21:13
Эхо Москвы

Первым белорусским дипломатом, поддержавшим протестующих, стал представитель республики в Словакии

Эхо Москвы23:02
Коммерсантъ

Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Коммерсантъ20:29
РИА Новости

Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих

РИА Новости20:00
Газета.Ru

Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Газета.Ru19:46

Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы

По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
Deita.ru13 августа в 19:23
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В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
РБКвчера в 16:11
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