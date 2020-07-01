Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.

Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ

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