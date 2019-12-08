Экономика

РБКРБКПосол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает БелТА.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр

Комсомольская правдавчера в 12:24

Семашко: Найдены развязки по большинству «дорожных карт»

Российская газетавчера в 12:18

Найдены подходы к вопросу компенсации Минску потерь из-за налогового маневра

ПРАЙМвчера в 10:52

Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

РБКвчера в 11:19

Найдены подходы по компенсации Минску потерь из-за налогового маневра РФ

Московский Комсомолецвчера в 10:17

Посол Белоруссии сообщил, о чём договорились Путин и Лукашенко

News.ruвчера в 10:05

Посол Белоруссии: Минск и Москва «договорились» о компенсациях

Росбалтвчера в 12:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 15:57, Ашберн
Спорт

В ФИФА прокомментировали решение ВАДА об отстранении России

В ФИФА отреагировали на санкции в отношении России, утверждённые исполнительным комитетом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Чемпионат 07:43
Происшествия

Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

РИА Новости 15:04
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
News.ru 07 декабря в 14:42
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Политика

В Париже началась встреча Путина и Зеленского

В Париже после переговоров «нормандской четвёрки» стартовала первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 13:51
Политика

Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

Взгляд.ру 12:44
Футбол

Гаттузо согласовал контракт с «Наполи» на 1,5 года

Гаттузо, последним местом работы которого был «Милан», согласовал с «Наполи» 18-месячный контракт.
Sport24.ru 12:58
Единоборства

Энтони Джошуа проведет следующий бой в Лондоне

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил, что свой следующий бой британец, вернувший себе чемпионские пояса в матче-реванше с Энди Руисом, проведет в Лондоне, и, скорее всего, это будет поединок против обязательного претендента на титул IBF Кубрата Пулева.
Allboxing.ru 10:16
Политика

Путин и Зеленский сошлись один на один после «нормандских переговоров»

После переговоров началась первая двухсторонняя встреча лидеров Украины и России, после которой состоится итоговая пресс-конференция.
Росбалт 13:58
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

В Париже митингующих украинцев забросали яйцами

В мероприятии приняли участие около 150 человек Активисты вышли на улицы Парижа с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами, а затем устроили выступление на площади.
MOS.news 08:49
Общество

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:22
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на молодой помощнице

Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика Сегодня 03:38
Гаджеты

Первым смартфоном Xiaomi с селфи-камерой под экраном станет Mi Mix 4

Актуальные Новости 01:24
Общество

Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря

Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
ТАСС 13:21
Авто

Новые пикапы Great Wall Pao вызвали настоящий ажиотаж

Дилеры Great Wall в Китае только за первые 30 дней оформили свыше 16 000 заказов на пикап Great Wall Pao.
CarsWeek.ru вчера в 23:06
Политика

Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа

ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
РБК 14:38
Общество

В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
Kurgan.ru вчера в 23:27
Политика

Стало известно о проблемах на переговорах «нормандской четверки»

По информации издания, причиной проблем на переговорах стала позиция Киева.
Lenta.ru 15:28
Армия и оружие

ОСК запланировала построить серию атомных эсминцев

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена построить большую серию атомных эсминцев «Лидер», заявил президент ОСК Алексей Рахманов.
Взгляд.ру 12:42
Общество

В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе

Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
Собеседник 10:12
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия 07:05
Политика

Переговоры Путина и Зеленского завершились

Президенты Украины и России Владимир Путин и Владимир Зеленский завершили переговоры в рамках саммита в «нормандском формате» в Париже, передает корреспондент РБК.
РБК 15:13
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости вчера в 07:18
Происшествия

Задержан предполагаемый убийца девушек на Уктусе

Новый День 13:28
Армия и оружие

Нападение Японии на США спровоцировала секретная операция советской разведки

В годы Великой Отечественной войны разведкой и контрразведкой занимались одновременно три самостоятельных подразделения – госбезопасность, Разведупр РККА и знаменитый Смерш.
Наша версия 01:09
Политика

Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки

Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
Millionaire.ru 11:37
Спорт

Cледующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?

Россию отстранили на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, за манипуляции с базой Московской лаборатории.
Sports.ru 05:23
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Ильич Семашко
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, министр энергетики Республики Беларусь, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. С 13 ноября 2018 года - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное