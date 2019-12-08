На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает БелТА.

Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

Экономика Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

Футбол Семак прокомментировал разгром «Зенита» в матче с «Бенфикой» Своим мнением главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился во время пресс-конференции после встречи двух команд в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Происшествия Около 20 машин столкнулись во Владивостоке из-за снегопада Как видно на опубликованных в сети кадрах с места ДТП, не менее 18 автомобилей стали участниками нескольких ДТП на дороге из Надеждинского района Приморья во Владивосток перед низководным мостом.

Политика Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.

Авто Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.

Экономика Госдума защитила богатых от высоких налогов Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.

Происшествия Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Саратовской области, подозреваемого в нападении с ножом на двух полицейских, одному из которых в результате потребовалась операция, сообщило областное управление СК РФ.

Технологии Россиян предупредили об активизации мошенников перед Новым годом В Роскачестве рекомендовали россиянам быть бдительнее во время покупки и продажи товаров через онлайн-сервисы объявлений из-за того, что перед Новым годом начинают активизироваться мошенники.

Общество Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки В ведомстве отметили, что под запрет также попадают подарки от подчиненных, в том числе полученные в нерабочее время, даже если они являются их друзьями.