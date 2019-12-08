Экономика
РБКПосол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России
На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает БелТА.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
«Белоруссия не хочет слияния и поглощения». На пути к интеграции еще много проблем
BFM.ru08 декабря в 13:45
Найдены подходы по компенсации Минску потерь из-за налогового маневра РФ
Московский Комсомолец08 декабря в 10:17
Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр
Комсомольская правда08 декабря в 12:24
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 01:54, Ашберн
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский
По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Футбол
Семак прокомментировал разгром «Зенита» в матче с «Бенфикой»
Своим мнением главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился во время пресс-конференции после встречи двух команд в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
В США в результате перестрелки погибли шесть человек
Шесть человек погибли в результате перестрелки в американском штате Нью-Джерси. Среди жертв — один полицейский.
Происшествия
Около 20 машин столкнулись во Владивостоке из-за снегопада
Как видно на опубликованных в сети кадрах с места ДТП, не менее 18 автомобилей стали участниками нескольких ДТП на дороге из Надеждинского района Приморья во Владивосток перед низководным мостом.
Общество
Доля онлайн-покупателей в России удвоилась за последние пять лет
В России доля онлайн-покупателей в 2019 году составила 42%.
Политика
Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
Шоу-бизнес
С беременной Костенко «подрался» Тарасов на глазах дочери
За дракой наблюдает годовалая дочь пары Милана.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Единоборства
Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна
По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
Политика
Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев.
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Игры
Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3
Общество
В Канаде совершил полет первый самолет на электричестве
В Канаде совершил полет первый в мире коммерческий самолет, полностью работающий на электроэнергии.
Политика
Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.
Экономика
Госдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Финансы
Доллар и евро продолжают падать
Доллар и евро продолжают падать Курс валют на 11 декабря.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
Происшествия
Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Саратовской области, подозреваемого в нападении с ножом на двух полицейских, одному из которых в результате потребовалась операция, сообщило областное управление СК РФ.
Гаджеты
Объем накопителей Biostar M700 увеличен до 1 ТБ
Технологии
Россиян предупредили об активизации мошенников перед Новым годом
В Роскачестве рекомендовали россиянам быть бдительнее во время покупки и продажи товаров через онлайн-сервисы объявлений из-за того, что перед Новым годом начинают активизироваться мошенники.
Общество
Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки
В ведомстве отметили, что под запрет также попадают подарки от подчиненных, в том числе полученные в нерабочее время, даже если они являются их друзьями.
Наука
Китайские ученые вырастили гибрид свиньи и обезьяны
В информационном агентстве Metro сообщают о том, что на территории КНР на свет появились первые на планете гибриды обезьян и свиней.