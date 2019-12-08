Экономика

РБКРБКПосол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает БелТА.
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"Роскосмос" собрался использовать технологии искусственного интеллекта в производственных и бизнес-процессах, сообщил директор Центра цифрового развития госкорпорации Константин Шадрин на заседании Комитета по космической деятельности и развитию ракетно-космической промышленности Союза машиностроителей России.
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Политика

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Внутрипартийное голосование прошло 8 декабря. Как отмечает CNN, Марин станет самым молодым премьер-министром в мире.
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Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

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В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

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Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
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Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
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Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
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