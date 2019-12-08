Экономика

РБКРБКПосол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает БелТА.
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