Экономика
РБКПосол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России
На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает БелТА.
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Футбол
Фанаты «Спартака» подрались перед выходом со стадиона
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Пристайко назвал главную «красную линию» на саммите в Париже
Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года.
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Минпросвещения предложило Минтруду возможные варианты повышения зарплат учителям, сообщает ТАСС.
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Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
Порошенко на Майдане закидали яйцами
Видео как на сегодняшнем митинге оппозиции в центре Киева экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами появилось в YouTube, об этом сообщает «Лента.ру».
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«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни в 2019 году
Рейтинг самых популярных песен выглядит следующим образом: Zivert (Юлия Зиверт) Life.
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На этой неделе в Средиземное море вошел авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США с несколькими кораблями сопровождения.
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Дацюк продает замок в Мичигане за 4,5 миллиона долларов
Стоимость бывшего жилья экс-игрока «Детройт Ред Уингз» составляет 4,5 миллиона долларов.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Игры
Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания
Технологии
PlayStation 5 получит более производительную версию Pro
Японская компания Sony, как сообщают крупные сетевые источники, планирует поступить с новой консолью PlayStation 5 таким же образом, как и с ее предшественницей PlayStation 4. Речь о том, что новинка будет выпущена также и в более производительной версии PlayStation 5 Pro.
Авто
Праворульные автомобили теряют популярность на Дальнем Востоке
Футбол
Гуриев сменил Габулова на посту президента «Алании»
Миллиардер из Красноярска, учредитель «Алании» Владимир Гуриев сменил Владимира Габулова на посту президента клуба.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Спорт
Российские пловцы завоевали золото на чемпионате Европы
Золотые медали завоевала сборная России по плаванию на чемпионате Европы. Об этом сообщает 7 декабря Sports.ru.
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Здоровье
Предсказана очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению предсказали, что сезонная эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов может оказаться очень тяжелой по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет.
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Цымбалюк-Романовская покинула Москву после снятия подписки о невыезде
Напомним, некоторое время киевская пианистка находилась в Москве под подпиской о невыезде.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Общество
Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
Политика
В Минске протестующие направились к посольству России
Общество
Плющенко сделал неудачный прыжок и пробил трубу с водой
При падении Плющенко пробил трубку, используемую для заливки катка, и из нее начал бить фонтан воды.
Общество
В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами
Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.