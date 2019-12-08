На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает БелТА.

Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

Общество Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.

Общество С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.

Политика В Париже забросали яйцами украинцев Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".

Экономика Влететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения.

Общество Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.

Экономика Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.

Общество Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.

Политика Помпео встретится с Лавровым в Вашингтоне 10 декабря Госсекретарь США Майкл Помпео встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря в Вашингтоне, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдеп.

Здоровье Доктор Мясников назвал опасный для детей популярный продукт Известный российский медик и главврач городской клинической больницы 71 в Москве Александр Мясников предупредил об опасности популярного продукта для детей.