Экономика
РБКПосол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России
На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает БелТА.
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Происшествия
В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил
В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Футбол
Форвард «Тотенхэма» забил мяч после прохода от своей штрафной
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил мяч после сольного прохода от собственной штрафной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с принтом тигра приготовила «плов» из морковки
Анастасия Волочкова опубликовала на личной странице в Instagram видео, на котором запечатлена в пижаме с принтом тигра.
Гаджеты
В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost
На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Общество
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Общество
С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги
Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.
Политика
В Париже забросали яйцами украинцев
Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
Экономика
Влететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей
В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения.
Футбол
Барселона — Мальорка 5:2
Авто
Названы самые популярные марки автомобилей в России в ноябре 2019
Общество
В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.
Общество
Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво
Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Происшествия
В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Несколько школ Благовещенска эвакуировали из-за поступивших по электронной почте сообщений о минировании, которые оказались ложными, сообщает УМВД по Амурской области.
Политика
Помпео встретится с Лавровым в Вашингтоне 10 декабря
Госсекретарь США Майкл Помпео встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря в Вашингтоне, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдеп.
Шоу-бизнес
Дикая кошка оставила глубокие раны на руке Тимати
Рэпер Тимати показал в Instagram фото, на котором запечатлены глубокие раны, которые оставила на его руке дикая кошка.
Политика
Саммит «нормандской четверки» может оставить послевкусие разочарования
Саммит "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, может оставить послевкусие разочарования.
Происшествия
На перекрестке Ленина — Шевченко в Благовещенске произошло массовое столкновение автомобилей
Сегодня утром в Благовещенске водители нескольких автомобилей стали участниками ДТП на пересечении улиц Ленина и Шевченко.
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасный для детей популярный продукт
Известный российский медик и главврач городской клинической больницы 71 в Москве Александр Мясников предупредил об опасности популярного продукта для детей.
Политика
Генсек НАТО: Россия не является врагом альянса
В НАТО не считают, что РФ является врагом или противником Североатлантического альянса.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Экономика
С 1 января неработающим пенсионерам увеличат пенсию
Политика
Британцы заподозрили Россию в причастности к утечке важных документов
Британские спецслужбы изучают возможную причастность России к утечке документов Министерства внешней торговли Соединенного королевства.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.