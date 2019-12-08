Экономика
РБКПосол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России
На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает БелТА.
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Врач посоветовал не употреблять хурму при некоторых заболеваниях
По словам врача, хотя хурма разных сортов и является во многих отношениях полезным фруктом, ее нужно очень осторожно употреблять в своем рационе людям имеющим определнные заболевания.
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Валерия опубликовала фото с сыном и его девушкой после ДТП
Певица Валерия опубликовала фото с сыном Арсением Шульгиным и его подругой Лианой, которые попали в ДТП под Петербургом.
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ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
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Помочь перед Рождеством: с чем «нормандская четверка» едет в Париж
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Тедеско назвал несправедливым счет матча с «Ростовом»
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Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
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Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Политика
Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи.
Политика
В соцсетях запустили акцию в поддержку Зеленского перед саммитом
Обе акции знаменуют подготовку страны к саммиту «нормандской четвёрки», который состоится 9 декабря в Париже (на нём Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудят кризисную ситуацию на востоке Украины).
Армия и оружие
В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Футбол
«Сочи» назначил Федотова главным тренером
Бывший наставник «Оренбурга» Владимир Федотов стал главным тренером «Сочи». Об этом сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.
Общество
Названа стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Ранее РЕН ТВ сообщил, что житель Петербурга выставил на продажу на сервисе бесплатных объявлений монету 2016 года номиналом два рубля, запросив за нее миллиард.
Экономика
Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов
Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
Санну Марин выдвинули на пост премьер-министра Финляндии
Совет финской Социал-демократической партии (СДП) 8 декабря предложил на пост главы правительства страны кандидатуру министра транспорта и коммуникаций Санны Марин.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
Американское командование в Африке заявило об уничтожении российскими системами ПВО беспилотника, пропавшего в ноябре в районе Триполи .
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Космос
В США снова перенесли полет космического корабля Starliner
В США перенесли первый тестовый запуск американского корабля Starliner к МКС, сообщает United Launch Alliance (ULA).
Общество
Россиян предупредили о дождях в середине декабря
Жителей Центральной России в начале следующей недели ожидает плюсовая температура и дождь. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
Армия и оружие
В США сравнили истребители Су-57 и F-22 Raptor
Американские журналисты сравнили характеристики F-22 Raptor и российского Су-57 и пришли к выводу, что вероятность победы в бою одного из "превосходных самолетов" будет определяться разве что броском монеты.
Политика
В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
Музыка
София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве
Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Футбол
Фанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному
Болельщики московского "Спартака" вывесили на трибуне баннеры, адресованные нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе и директору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному.
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Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.