Экономика

РБКРБКПосол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает БелТА.
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Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

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Найдены подходы по компенсации Минску потерь из-за налогового маневра РФ

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Найдены подходы к вопросу компенсации Минску потерь из-за налогового маневра – посол в РФ

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