Будьте в Плюсе

Посол Чандран заявил, что Малайзия рассмотрит вопрос поставок электроники в Россию

В Малайзии рассмотрят любой запрос со стороны России, касающийся поставок полупроводников и электроники.
Lenta.ru
В 2018 году Малайзия занимала третье место по сумме импорта электронных компонентов в Россию, считал РБК на основании данных таможни.
РБК
В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции.
РИА Новости
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине.
РИА Новости

Подробнее о событии

Посол Малайзии счел возможной поставку полупроводников в Россию
РБК22:02
Посол Малайзии Бала Чандран заявил о готовности рассмотреть поставки электроники в Россию
РИА Новости20:37
Самое цитируемое
В Малайзии выразили готовность рассмотреть возможность поставок полупроводников в Россию
RT на русском20:52
Малайзия может поставлять в Россию полупроводники и электронику
Московский Комсомолец20:47
Посол Малайзии Бала Чандран: страна готова рассмотреть вопрос поставок электроники в Россию
Телеканал 360°20:45
В Малайзии готовы рассмотреть возможность поставок полупроводников и электроники в РФ
Газета.Ru20:41
Посол Чандран заявил, что Малайзия рассмотрит вопрос поставок электроники в Россию
Lenta.ru22:25

Интересное

Минобороны: ВС России уничтожили укрепрайон националистов в Херсонской области

Российские военные уничтожили укреплённый район в средней школе в одном из населённых пунктов Херсонской области, сообщает Минобороны России.
RT на русском22:18

Минобороны: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропали

Из состава экипажа затонувшего в Черном море крейсера «Москва» погиб один человек, еще 27 пропали без вести, сообщило Министерство обороны России.
РБКвчера в 16:04

Британия забросила под Львов в расположение авиабригады ВСУ специалистов SAS по диверсиям

SAS, как писала британская пресса, также оказывала поддержку террористам Освободительной армии Косово в период агрессии НАТО против Югославии в 1999 году.
РИА Новости20:06

Медведев: Европа не продержится без российского газа и недели

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы не смогут продержаться без российского газа и недели.
RT на русском18:15

Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг составил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателя.
Коммерсантъвчера в 16:58

В словах премьер-министра Британии о России увидели противоречие

Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, допустившего успех специальной военной операции России на Украине, противоречат его более ранним словам «победе» Киева.
REGNUM23:01

Тинькофф банк объявил о планах провести ребрендинг в 2022 году

Тинькофф банк решил провести ребрендинг, отказавшись от старого бренда уже в этом году.
Известиявчера в 14:39

Зеленский сообщил, что Украина начала получать запрошенное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что западные партнеры начали передавать Киеву то оружие, которое ему было необходимо.
Интерфаксвчера в 16:45

Минюст включил в реестр иноагентов Венедиктова, Невзорова и Волкова

В апреле Минюст запустил реестр физлиц-иноагентов, первыми в него попали журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский.
РБКвчера в 15:08