Lenta.ruПосол Чандран заявил, что Малайзия рассмотрит вопрос поставок электроники в РоссиюВ Малайзии рассмотрят любой запрос со стороны России, касающийся поставок полупроводников и электроники.Lenta.ruВ 2018 году Малайзия занимала третье место по сумме импорта электронных компонентов в Россию, считал РБК на основании данных таможни.РБКВ ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции.РИА НовостиРоссия начала 24 февраля военную операцию на Украине.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВТК ЗвездаТелеканал 360°Pravda.RuГазета.RuИзвестияНациональная служба новостейREGNUMПодробнее о событииПосол Малайзии счел возможной поставку полупроводников в РоссиюРБК22:02Посол Малайзии Бала Чандран заявил о готовности рассмотреть поставки электроники в РоссиюРИА Новости20:37Самое цитируемоеВ Малайзии выразили готовность рассмотреть возможность поставок полупроводников в РоссиюRT на русском20:52Малайзия может поставлять в Россию полупроводники и электроникуМосковский Комсомолец20:47Посол Малайзии Бала Чандран: страна готова рассмотреть вопрос поставок электроники в РоссиюТелеканал 360°20:45В Малайзии готовы рассмотреть возможность поставок полупроводников и электроники в РФГазета.Ru20:41Посол Чандран заявил, что Малайзия рассмотрит вопрос поставок электроники в РоссиюLenta.ru22:25Показать ещёОценить422Поделиться