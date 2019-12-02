Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Перед выдачей разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2" Дании необходимо было убедиться, что проект соответствует международным обязательствам страны и экологическим стандартам, заявил в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
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