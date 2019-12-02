Перед выдачей разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2" Дании необходимо было убедиться, что проект соответствует международным обязательствам страны и экологическим стандартам, заявил в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.

с чего всё началось

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Общество Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Кино Опубликован первый трейлер «Черной вдовы» Премьера в России - 30 апреля 2020 Студия Marvel опубликовала первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Футбол Ренат Янбаев: «Жалею только об уходе из „Локомотива“» Игрок ногинского клуба «Знамя», бывший футболист сборной России и «Локомотива» Ренат Янбаев рассказал, почему ушел из железнодорожного клуба, для чего играет в любительской лиге, а также вспомнил поражение от сборной Словении в Мариборе 10 лет назад.

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Шоу-бизнес Дмитрий Певцов назвал Познера «врагом России» Актер Дмитрий Певцов в интервью порталу "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России" за его слова об абортах и мракобесах.

Энергетика Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.

Политика В Кремле прояснили вопрос о новых поставках С-400 в Турцию Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, обсуждали ли лидер страны Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган новую поставку ЗРК С-400 в Турцию, передает "Интерфакс".

Общество Российские школьники стали хуже читать и считать Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.

Футбол Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.

Общество ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Происшествия Москвичка отдала мошеннику 15 миллионов рублей за обещание жениться Задержанный убедил женщину перевести ему 15 миллионов рублей и пообещал их вернуть, однако после того, как деньги поступили на его счет, мужчина перестал выходить на связь.

Общество Умерла кошка Lil Bub, прославившаяся в соцсетях Одна из самых популярных в интернете кошек Lil Bub скончалась в возрасте восьми лет, сообщил ее хозяин в официальном аккаунте Instagram.

Политика Трамп поблагодарил Зеленского за «закрытие» дела об импичменте Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что после опровержения украинского лидера Владимира Зеленского относительно их июльского телефонного разговора дело об импичменте, инициированное Демократической партией, можно назвать закрытым.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".