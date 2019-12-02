Политика
Газета.RuПосол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Процедура получения разрешения Дании на строительство российского газопровода "Северный поток — 2" затянулась по административным причинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Дании в России Карстена Сендергорда.
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Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Политика
Премьер-министр Финляндии подал в отставку
Премьер-министр Финляндии, лидер Социал-демократической партии Антти Ринне во вторник подал президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке, и оно было одобрено.
Политика
«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021
К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Ростовчанка Виктория Лопырева показала, как выбирает свадебное платье
Виктория Лопырева в своем инстаграмме накануне опубликовала видео, где она выбирает свадебное платье и признается, что у нее буквально разбегаются глаза, и она не совсем уверена в том, какой же наряд приобрести.
Политика
Кремль объяснил цель закона о российском софте
Закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV связан с антимопопольными вопросами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову
Вице-спикер парламента Армении, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Ален Симонян прокомментировал осквернение памятника российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване.
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Футбол
Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды
Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Происшествия
Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска
Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Технологии
Imagination представила самый быстрый GPU за 15 лет: «IMG A» — 10-е поколение видеоядер PowerVR
Новая лицензируемая серия графических ядер IMG A, как заявляют в Imagination, представляет самые производительные за 15 лет мобильные видеоядра, назначение которых всеобъемлющее: от умных вещей до кластеров, обслуживающих облачные сервисы.
Культура
Названы имена лауреатов премии зрительских симпатий «Звезда театрала»
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
Гаджеты
В России вышел «неубиваемый» телефон Nokia 800 Tough
Происшествия
В Испании задержали подозреваемого в убийстве россиянки
Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) задержала подозреваемого в убийстве гражданки России в испанском населенном пункте Эль-Прат-де-Льобрегат (автономное сообщество Каталония).
Здоровье
Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты
Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
Политика
Лавров и Мамедъяров провели встречу в Баку
В Баку прошла двусторонняя встреча в формате один на один между главами МИД России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Эльмаром Мамедъяровым.
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019
Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.
Происшествия
В Воронежской области перевернулся автобус
По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.
Футбол
Месси обошел ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел защитника "Ливерпуля" голландца Вирджила ван Дейка на семь очков в голосовании за "Золотой мяч", сообщает France Football.
Происшествия
Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей
41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
Экономика
ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
Политика
Путин провел телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева
Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Экономика
Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан
Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».