Политика

Газета.RuГазета.RuПосол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Процедура получения разрешения Дании на строительство российского газопровода "Северный поток — 2" затянулась по административным причинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Дании в России Карстена Сендергорда.
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