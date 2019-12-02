Процедура получения разрешения Дании на строительство российского газопровода "Северный поток — 2" затянулась по административным причинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Дании в России Карстена Сендергорда.

Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

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