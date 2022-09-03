Украина открыла огонь по селу Кистер Погарского района, в результате есть повреждения инфраструктуры, мирные граждане не пострадали, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Провал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон и неудачная попытка захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызвали недовольство украинского командования, из-за чего президент страны Владимир Зеленский оказался под угрозой военного переворота, написал в своем Telegram-канале бывший депутат Рады Илья Кива.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва призывает Вашингтон продолжить контакты по дипломатическим каналам для скорейшего возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).