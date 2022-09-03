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Посол Эфиопии Алемайеху заявил о готовности нарастить поставки кофе в Россию

Эфиопия готова нарастить объемы экспорта кофе в Россию, заявил посол страны в Москве Алемайеху Тегену, пишет РИА Новости.
Lenta.ru
«Если будет запрос со стороны России, мы сможем увеличить объемы, без проблем», — сказал посол Алемайеху Тегену.
Экономика сегодня
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) заявили о возможном подорожании кофе из-за проблем с урожаем в Азии и Южной Америки.
REGNUM
"У нас все в порядке, производство кофе продолжается. Эфиопские производители готовы поставлять кофе в любую страну", - сказал Тегену.
Газета.Ru

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Посол сообщил о готовности Эфиопии нарастить поставки кофе в Россию
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