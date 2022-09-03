Будьте в Плюсе

Посол Эфиопии в России рассказал о перспективах подключения к платежной системе «МИР»

Эфиопия готова задействовать любые механизмы для торговли с РФ, в том числе постепенно внедрять карты платежной системы "Мир", заявил РИА Новости эфиопский посол в Москве Алемайеху Тегену.
РИА Новости
По словам эфиопского дипломата, в Аддис-Абебе готовы задействовать любые механизмы, чтобы вести торговлю с Россией, сообщает
 РИА Новости.
Профиль
Дипломат затруднился ответить на вопрос о том, принимают ли уже в Эфиопии карты «Мир».
Экономика сегодня
В настоящее время карты «Мир» принимают в ряде стран, среди которых – Турция, Вьетнам, Армения, Южная Корея, Узбекистан, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.
Профиль

Подробнее о событии

Посол Эфиопии в России отметил перспективы подключения страны к системе «Мир»
ФАН01:20
Посол Эфиопии в России рассказал о перспективах подключения к платежной системе «МИР»
РИА Новости23:38
Самое цитируемое
Эфиопия допустила подключение к платежной системе «Мир»
Профиль00:56
Посол Тегену допустил постепенное подключение Эфиопии к платежной системе «МИР»
Экономика сегодня00:54
Посол Эфиопии в РФ рассказал о перспективах подключения к платежной системе «МИР»
ИА SM-News00:45
Посол Эфиопии в РФ рассказал о перспективах подключения к платежной системе «МИР»
News.ru00:06

Интересное

Сенатор Пушков заявил, что больше всего санкции против России удивили западных лидеров

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале ответил на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия была удивлена санкциям Запада.
Lenta.ru00:43

Член администрации Запорожья Рогов заявил о приближении лодок ВСУ к Энергодару

Позднее Рогов сообщил, что попытка украинских военных высадить десант с лодок в районе Запорожской АЭС сорвана.
Lenta.ru21:26

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Кистер со стороны Украины

Украина открыла огонь по селу Кистер Погарского района, в результате есть повреждения инфраструктуры, мирные граждане не пострадали, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
РИА Новости00:50

Экс-депутат Рады Кива предупредил Зеленского о риске военного переворота в Киеве

Провал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон и неудачная попытка захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызвали недовольство украинского командования, из-за чего президент страны Владимир Зеленский оказался под угрозой военного переворота, написал в своем Telegram-канале бывший депутат Рады Илья Кива.
Lenta.ru22:58

Посол Эфиопии Алемайеху заявил о готовности нарастить поставки кофе в Россию

Эфиопия готова увеличить объемы экспорта кофе в Россию, если появится такой запрос.
Известия00:46

Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал бессмысленными угрозы Зеленского захватить Крым

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении Киева получить Крым военным путем.
Lenta.ru01:14

Основателя Telegram-канала WarGonzo Семена Пегова задержали в Москве

Основателя Telegram-канала WarGonzo Семена Пегова задержали в Москве. Об этом сообщил сам канал.
РБК18:40

Посол России Антонов призвал США продолжить контакты для возобновления ДСНВ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва призывает Вашингтон продолжить контакты по дипломатическим каналам для скорейшего возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).
Lenta.ru23:53

Британский депутат Эллвуд заявил о риске применения ядерного оружия в ближайшие десять лет

В ближайшие десять лет в мире могут применить тактическое ядерное оружие, заявил в эфире Times Radio депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд.
РИА Новости21:04

Генерал ВС США Киммитт заявил, что сокращение поставок оружия Киеву грозит катастрофой ВСУ

Сокращение передовых поставок вооружений грозит катастрофой Вооруженным силам Украины, такое развитие событий предрек в статье для Wall Street Journal бригадный генерал ВС США Марк Киммитт.
Lenta.ru01:04