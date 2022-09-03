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Посол Эфиопии заявил, что его страна готова нарастить экспорт кофе в Россию

Эфиопия готова нарастить экспорт кофе в Россию.
Экономика сегодня
«Если будет запрос со стороны России, мы сможем увеличить объемы, без проблем», — сказал посол Алемайеху Тегену.
Экономика сегодня
В августе издание The Wall Street Journal сообщило, что мировые цены на кофе в этом году вырастут из-за неурожая зерен арабики в Бразилии, крупнейшем поставщике кофе в мире.
Коммерсантъ
В феврале фьючерсы на кофе выросли до десятилетнего максимума в $2,58 за фунт.
Коммерсантъ

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Посол Алемайеху заявил, что Эфиопия готова нарастить поставки кофе в Россию
РЕН ТВ23:04
Посол Эфиопии заявил, что его страна готова нарастить экспорт кофе в Россию
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