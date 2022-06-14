Американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action обвинил власти США в безумии после высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова и назвал недопустимой цензуру в отношении российских представителей.
Вооруженные силы ДНР и РФ в ходе разминирования и зачистки катакомб на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе регулярно находят по одному-два бойца батальона «Азов», которые не сдались в плен 20 мая.
Около 30 раз российские частные самолеты и вертолеты пролетели через воздушное пространство ЕС после введения санкций в отношении России, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию полетов.
В мае потребление листового стекла в России сократилось, прежде всего из-за снижения объемов строительства, заявил заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Роман Куприн на форуме в рамках выставки «Мир стекла» в начале июня.
Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), это предложение уже одобрено совмином этой страны, заявил во вторник специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой провести проверку представительств грузовых концернов Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco и привлечь их к уголовной ответственности при необходимости, пишут «Известия» со ссылкой на документы Павлова.