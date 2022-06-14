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Посол Эфиопии заявил, что страна могла бы подключиться к создаваемой РФ платежной системе

Вице-премьер Александр Новак в мае говорил, что Москва и Анкара договорились о создании условий для наличия в турецких отелях банковских терминалов, принимающих карту "Мир".
РИА Новости
В середине мая первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова говорила, что регулятор намерен сосредоточиться на развитии трансграничных платежей.
РИА Новости
В начале июня также стало известно, что Венесуэла и Турция намерены обсудить с российской стороной сотрудничество в области платежных систем в ходе ПМЭФ.
Коммерсантъ
Отмечается, что в условиях западных санкций необходимо активно развивать национальные платежные системы разных стран.
Lenta.ru

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Эфиопия не исключила подключения к российской платежной системе
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