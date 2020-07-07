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Российская газетаРоссийская газетаПосол ЕС ответил на вопрос о возможном открытии границ с Россией

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что на данный момент слишком рано говорить о том, попадет ли РФ в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС.
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Посол ЕС напомнил о нормах пересмотра списка для снятия запрета на въезд

РБК06:04

Посол в РФ считает, что включать Россию в список стран для открытия границ с ЕС пока рано

ТАСС04:52

Посол ЕС назвал преждевременными разговоры об открытии границ для россиян

Известия05:39

В Евросоюзе прокомментировали информацию о возможном открытии границ для России

Lenta.ru05:10

Посол ЕС оценил возможность открытия границ с Россией

РИА Новости04:59

Посол ЕС оценил возможность открытия границ для россиян

RT на русском05:44

Евросоюз пересмотрит список стран для открытия границ в середине июля

Комсомольская правда04:46
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Политика

В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене

Президента РФ не вводили в курс дела. В Кремле прокомментировали задержание Ивана Сафронова по делу о государственной измене.
Piter.tv 05:44
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Общество

Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%

Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
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Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля.
REGNUM 05 июля в 04:12
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Автоспорт

Квят не преклонил колено в знак протеста «Формулы-1» против расизма

Шесть гонщиков команд "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter против расовой дискриминации на Гран-при Австрии.
Москва 24 05 июля в 19:48
5
Общество

Онищенко выступил против «полных запретов» при второй волне пандемии

Онищенко подчеркнул, что в случае второй волны заболевания власти не имеют права «идти по пути, когда полностью всё запрещали, не давали людям работать, двигаться».
REGNUM 03:23
1K
Происшествия

В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
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Политика

Американские СМИ стали лидерами по негативной информации об эпидемии коронавируса в России

Лидерами по негативной информации об эпидемии коронавируса в РФ стали американские СМИ.
ФАН 05:57
Общество

Супруга Парфенова объяснила отъезд из России

Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
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Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru 05 июля в 09:13
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Единоборства

Бой Александра Емельяненко с Исмаиловым перенесён в Сочи

Поединок между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаловым пройдёт 24 июля в Сочи на турнире ACA 107.
RT на русском 05:31
Кино

Опубликованы новые кадры кинокомикса «Чёрная вдова»

Лос-Анджелес, США, 7 июля 2020, 02:08 — REGNUM В сеть выложили новые кадры кинокомикса «Чёрная Вдова».
REGNUM вчера в 19:08
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Политика

Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой.
Газета.Ru 05:31
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Происшествия

Супругов обвиняют в разглашении данных о госте торжества

Деталей инкриминируемого госпоже Зиминой и господину Антонцу преступления ФСБ традиционно не раскрывает, поясняя лишь, что речь идет о разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 12:46
Киберспорт

Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2

Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
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Армия и оружие

Угрожавший Севастополю командующий ВМС Украины оказался болтуном

«В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», – заключил Наев.
Новый День вчера в 19:55
5
Культура

Любимова посетила выставку «Ненавсегда» в Новой Третьяковке

ТАСС вчера в 08:47
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Энергетика

Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже

Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
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Политика

ЦИК рассмотрит возможность голосования в течение нескольких дней

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не рассматривают вопрос об организации президентских выборов в таком же формате в течение недели, как это было с голосованием по поправкам к Конституции РФ.
REGNUM 04:11
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Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
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Экономика

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
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Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

Передняя часть внедорожника отличается линзованными фарами. Кроме того, автомобиль получит новый бампер и решетку радиатора.
Evo-rus.com вчера в 11:40
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Происшествия

СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети

По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
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Автоспорт

Себастьян Феттель признал, что ему нет места в Mercedes

Ола Каллениус исключил возможность перехода Феттеля в Mercedes Также немецкий гонщик рассказал, что обращался к спортивному консультанту Red Bull Хельмуту Марко.
Autosport.com.ru 04:14
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Политика

МИД РФ: Россия утратила доверие к США

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
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Шоу-бизнес

Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова

Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
iReactor 04:37
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Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
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Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
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