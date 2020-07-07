Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что на данный момент слишком рано говорить о том, попадет ли РФ в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС.

Посол ЕС ответил на вопрос о возможном открытии границ с Россией

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого. 795

Происшествия На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля. 2,3K

Автоспорт Квят не преклонил колено в знак протеста «Формулы-1» против расизма Шесть гонщиков команд "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter против расовой дискриминации на Гран-при Австрии. 5

Единоборства Бой Александра Емельяненко с Исмаиловым перенесён в Сочи Поединок между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаловым пройдёт 24 июля в Сочи на турнире ACA 107.

Происшествия Супругов обвиняют в разглашении данных о госте торжества Деталей инкриминируемого госпоже Зиминой и господину Антонцу преступления ФСБ традиционно не раскрывает, поясняя лишь, что речь идет о разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.

Киберспорт Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2 Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant. 2

Энергетика Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно. 9

Политика ЦИК рассмотрит возможность голосования в течение нескольких дней Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не рассматривают вопрос об организации президентских выборов в таком же формате в течение недели, как это было с голосованием по поправкам к Конституции РФ. 180

Происшествия СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. 6

Автоспорт Себастьян Феттель признал, что ему нет места в Mercedes Ола Каллениус исключил возможность перехода Феттеля в Mercedes Также немецкий гонщик рассказал, что обращался к спортивному консультанту Red Bull Хельмуту Марко.

Политика МИД РФ: Россия утратила доверие к США Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов». 272

Шоу-бизнес Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик. 35