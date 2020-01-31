Политика

РБКРБКПосол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года. Об этом посол заявил во время встречи со студентами Уральского федерального университета, сообщает ТАСС.
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Посол ФРГ в РФ: запуск «Северного потока - 2» планируется не позднее I квартала 2021 года

Германия ожидает, что работа над газопроводом "Северный поток - 2" и его запуск должны состояться не позднее первого квартала 2021 года. Об этом заявил в пятницу посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на встрече со студентами Уральского федерального университета.
ТАСС03:42

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Запуск «Северного потока-2» состоится не позднее начала 2021 года

Комсомольская правда08:10

Посол ФРГ в РФ: запуск «Северного потока - 2» планируется не позднее I квартала 2021 года

ТАСС03:42

Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

РБК06:28

Запуск «Северного потока- 2» состоится не позднее начала 2021 года

Российская газета04:45

Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока - 2»

Газета.Ru07:57

Посол ФРГ рассказал об ожидаемых сроках запуска «Северного потока — 2»

RT на русском03:37

Запуск «Северного потока – 2» должен состояться в конце 2020 года

News.ru03:34
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:38, Ашберн
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В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

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Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
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Происшествия

В Кольцово люди в спецкостюмах поднялись на борт авиакомпании Flydubai

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Происшествия

В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего

Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
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Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
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Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык

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Происшествия

Как арестовывали подбросивших наркотики Голунову полицейских

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Посольство РФ в ФРГ ответило на слова Польши о компенсациях

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В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
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Названа зарплата Медведева на новой должности

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Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

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Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу

Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
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