Политика
РБКПосол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года. Об этом посол заявил во время встречи со студентами Уральского федерального университета, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Германия ожидает, что работа над газопроводом "Северный поток - 2" и его запуск должны состояться не позднее первого квартала 2021 года. Об этом заявил в пятницу посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на встрече со студентами Уральского федерального университета.ТАСС03:42
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