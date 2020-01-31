Германия ожидает, что работа над газопроводом "Северный поток - 2" и его запуск должны состояться не позднее первого квартала 2021 года. Об этом заявил в пятницу посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на встрече со студентами Уральского федерального университета.

с чего всё началось

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года. Об этом посол заявил во время встречи со студентами Уральского федерального университета, сообщает ТАСС.

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