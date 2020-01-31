Политика

РБКРБКПосол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года. Об этом посол заявил во время встречи со студентами Уральского федерального университета, сообщает ТАСС.
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Посол ФРГ в РФ: запуск «Северного потока - 2» планируется не позднее I квартала 2021 года

Германия ожидает, что работа над газопроводом "Северный поток - 2" и его запуск должны состояться не позднее первого квартала 2021 года. Об этом заявил в пятницу посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на встрече со студентами Уральского федерального университета.
ТАСС03:42

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Запуск «Северного потока-2» состоится не позднее начала 2021 года

Комсомольская правда08:10

Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока - 2»

Газета.Ru07:57

Запуск «Северного потока – 2» должен состояться в конце 2020 года

News.ru03:34

Запуск «Северного потока- 2» состоится не позднее начала 2021 года

Российская газета04:45

Посол ФРГ в РФ: запуск «Северного потока - 2» планируется не позднее I квартала 2021 года

ТАСС03:42

Посол ФРГ рассказал об ожидаемых сроках запуска «Северного потока — 2»

RT на русском03:37

Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

РБК06:28
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:35, Ашберн
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