Политика

РБКРБКПосол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года. Об этом посол заявил во время встречи со студентами Уральского федерального университета, сообщает ТАСС.
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Посол ФРГ в РФ: запуск «Северного потока - 2» планируется не позднее I квартала 2021 года

Германия ожидает, что работа над газопроводом "Северный поток - 2" и его запуск должны состояться не позднее первого квартала 2021 года. Об этом заявил в пятницу посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на встрече со студентами Уральского федерального университета.
ТАСС03:42

Подробнее о событии

Запуск «Северного потока-2» состоится не позднее начала 2021 года

Комсомольская правда08:10

Посол ФРГ рассказал об ожидаемых сроках запуска «Северного потока — 2»

RT на русском03:37

Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

РБК06:28

Запуск «Северного потока- 2» состоится не позднее начала 2021 года

Российская газета04:45

Посол ФРГ в РФ: запуск «Северного потока - 2» планируется не позднее I квартала 2021 года

ТАСС03:42

Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока - 2»

Газета.Ru07:57

Запуск «Северного потока – 2» должен состояться в конце 2020 года

News.ru03:34
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Армия и оружие

ЦАР обратилась за военной помощью к России

Власти ЦАР попросили у Минобороны России о поставке третьей партии оружия, для борьбы с активизировавшимися незаконными вооруженными бандформированиями, сообщает «РБК», ссылаясь на сказанное Виктором Токмачевым - пресс-атташе дипмиссии РФ в ЦАР.
ГЛАС.RU 10:13
Общество

Из-за коронавируса в Забайкалье закрыли все школы

Зампред заксобрания Забайкальского края Алексей Бутыльский сообщил, что школы региона закрывают на карантин из-за обнаруженного в регионе источника коронавируса.
Pravda.Ru 10:41
Происшествия

В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего

Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Lenta.ru 09:35
Политика

В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента

«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 05:15
Общество

Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Известия 09:50
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости вчера в 08:37
Музыка

На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке.
РИА Новости 05:28
Здоровье

Подмосковные врачи удалили из яичников женщины волосатую кисту

Была проведена операция, в ходе которой хирурги удалили кисту лапароскопическим методом. Им удалось сохранить детородную функцию у женщины.
iReactor вчера в 15:15
Биатлон

Российский биатлонист Ковалев выиграл спринт на юношеском ЧМ

Россиянин Алексей Ковалев завоевал золото в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира по биатлону среди юношей, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
РИА Новости 06:50
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Происшествия

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
РИА Новости 10:15
Политика

Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»

Владимир Зеленский на брифинге заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра», если стороны смогут договориться о чем-то важном.
Политика Сегодня 06:16
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Общество

Что случилось за день. Главные новости РБК

Власти перенесут Сочинский инвестфорум на неопределенный срок Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12 – 14 февраля 2020 года, могут перенести, сообщили РБК три источника.
РБК вчера в 10:34
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Энергетика

Кремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 10:18
Музыка

Илон Маск выпустил первую танцевальную песню

Lenta.ru 02:36
Политика

Мишустин и Пашинян сделали селфи на двусторонней встрече в Казахстане

Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на первой двухсторонней встрече, которая состоялась на полях межправсовета ЕАЭС в Алма-Ате, сделали не только официальные протокольные снимки с рукопожатием, но и селфи.
РИА Новости 07:05
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Общество

Аэропорт Шереметьево перевел все рейсы из Китая в отдельный терминал

Столичный аэропорт «Шереметьево» в рамках профилактики распространения коронавируса перевел все рейсы в и из Китая в отдельный терминал F. Об этом сообщила директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Вечерняя Москва 10:49
Происшествия

Появились подробности о первых пациентах с коронавирусом в России

О первых случаях заражения ранее 31 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Lenta.ru 09:03
Происшествия

Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 15:15
Политика

Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина

Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Муксун.fm 06:45
Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
ТАСС 01:05
Происшествия

У прибывших в Москву бортпроводников заподозрили коронавирус

У бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус.
Lenta.ru 09:30
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
РИА Новости 07:23
Шоу-бизнес

Марина Девятова опровергла свои же слова о романе с Евгением Плющенко

Марина Девятова не понимает, откуда появились слухи про нее и Евгения Плющенко Сегодня уже сама Марина Девятова опровергла слухи о романе с фигуристом.
Вокруг ТВ 04:52
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
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