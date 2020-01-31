Политика
РБКПосол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года. Об этом посол заявил во время встречи со студентами Уральского федерального университета, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Германия ожидает, что работа над газопроводом "Северный поток - 2" и его запуск должны состояться не позднее первого квартала 2021 года. Об этом заявил в пятницу посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на встрече со студентами Уральского федерального университета.ТАСС03:42
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Армия и оружие
ЦАР обратилась за военной помощью к России
Власти ЦАР попросили у Минобороны России о поставке третьей партии оружия, для борьбы с активизировавшимися незаконными вооруженными бандформированиями, сообщает «РБК», ссылаясь на сказанное Виктором Токмачевым - пресс-атташе дипмиссии РФ в ЦАР.
Общество
Из-за коронавируса в Забайкалье закрыли все школы
Зампред заксобрания Забайкальского края Алексей Бутыльский сообщил, что школы региона закрывают на карантин из-за обнаруженного в регионе источника коронавируса.
Происшествия
В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего
Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Политика
В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента
«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.
Общество
Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Музыка
На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке.
Здоровье
Подмосковные врачи удалили из яичников женщины волосатую кисту
Была проведена операция, в ходе которой хирурги удалили кисту лапароскопическим методом. Им удалось сохранить детородную функцию у женщины.
Биатлон
Российский биатлонист Ковалев выиграл спринт на юношеском ЧМ
Россиянин Алексей Ковалев завоевал золото в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира по биатлону среди юношей, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Происшествия
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
Политика
Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»
Владимир Зеленский на брифинге заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра», если стороны смогут договориться о чем-то важном.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Общество
Что случилось за день. Главные новости РБК
Власти перенесут Сочинский инвестфорум на неопределенный срок Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12 – 14 февраля 2020 года, могут перенести, сообщили РБК три источника.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Энергетика
Кремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Музыка
Илон Маск выпустил первую танцевальную песню
Политика
Мишустин и Пашинян сделали селфи на двусторонней встрече в Казахстане
Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на первой двухсторонней встрече, которая состоялась на полях межправсовета ЕАЭС в Алма-Ате, сделали не только официальные протокольные снимки с рукопожатием, но и селфи.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Общество
Аэропорт Шереметьево перевел все рейсы из Китая в отдельный терминал
Столичный аэропорт «Шереметьево» в рамках профилактики распространения коронавируса перевел все рейсы в и из Китая в отдельный терминал F. Об этом сообщила директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Происшествия
Появились подробности о первых пациентах с коронавирусом в России
О первых случаях заражения ранее 31 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Политика
Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина
Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Политика
Правительство Чувашии ушло в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
Происшествия
У прибывших в Москву бортпроводников заподозрили коронавирус
У бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
Шоу-бизнес
Марина Девятова опровергла свои же слова о романе с Евгением Плющенко
Марина Девятова не понимает, откуда появились слухи про нее и Евгения Плющенко Сегодня уже сама Марина Девятова опровергла слухи о романе с фигуристом.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.