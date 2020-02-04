Политика

RT на русскомRT на русскомПосол Франции на Украине выступил против попыток ставить Россию в угол

Париж ведёт диалог с Москвой, поскольку изоляция не дала никаких результатов. Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью телеканалу «Громадське». Как отметил дипломат, дистанция от России не была хорошей тактикой и стратегией.
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Посол Франции рассказал о провальной попытке изолировать Россию

Известия07:00

Посол Франции на Украине рассказал о неудавшейся изоляции России

РИА Новости06:55

Попытки поставить РФ в угол ничего не дадут — посол Франции на Украине

REGNUM04:19

Посол Франции сообщил о безрезультатных попытках изолировать Россию

РБК06:34

Посол Франции на Украине выступил против попыток ставить Россию в угол

RT на русском06:16

Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Lenta.ru05:32

Посол Франции считает, что с Россией нужно вести диалог, а не подвергать изоляции

ТАСС06:35
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Политика

Путин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон.
РБК 07:07
Политика

ЕР допускает введение новых мер ответственности чиновников за хамство

"Единая Россия" проанализирует законодательство РФ, по итогам чего в партии сделают вывод, нужно ли вводить новые меры, касающиеся ответственности чиновников за неуважительное отношение к гражданам, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Политика

Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
RT на русском 04:20
Политика

В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Политика

Владимир Путин прилетел в Череповец

Сегодня же Владимир Путин посетит череповецкий Центр боевых искусств и, возможно, «школу будущего» — центр образования имени И.А. Милютина в Зашекснинском районе.
Gorodche.ru 02:59
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
RT на русском 05:50
Общество

Навальный, Макаревич и Улицкая просят не запрещать марш памяти Немцова

В мэрию Москвы подано письмо на имя Сергея Собянина, подписанное известными личностями, в котором сообщается о намерении провести 29 февраля в центре столицы многотысячный «Марш Бориса Немцова».
Росбалт 03:54
Энергетика

«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Lenta.ru 01:03
Происшествия

В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа

Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Известия 02:50
Футбол

«Ростов» сыграет с «Партизаном» в рамках Кубка «Матч Премьер»

«Ростов» встретится с белградским «Партизаном» в рамках турнира Кубок «Матч Премьер».
Нева Спорт вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Избивавшей Джонни Деппа Эмбер Херд в интернете объявили войну

Пользователи интернета объявили актрисе Эмбер Херд войну, после того как узнали, что она избивала Джонни Деппа.
МИР 24 вчера в 15:01
Политика

У Медведева в Совбезе появятся глава секретариата и помощник

У заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева появятся руководитель и замруководителя секретариата, а также помощник.
Znak.com 07:17
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара показал новый складной смартфон

News.ru 06:40
Наука

Ученые предложили технологию, которая может снизить стоимость высокоэффективных солнечных батарей

Naked Science 05:36
Общество

Китайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей

Как сообщает «Комсомольская правда», в Приморье огурцы стоят по 400 рублей за килограмм, вирус также взвинтил цены на помидоры: привезенные из Азербайджана овощи стоят по 700 рублей за килограмм.
Lenta.ru 05:23
Шоу-бизнес

Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни

Bimru.ru 05:28
Общество

Детские пособия вновь увеличили

С 1 февраля проиндексированы пособия некоторым льготным категориям россиян. В частности, выросли детские и социальные выплаты.
Go64.ru 02:00
Здоровье

ВОЗ считает вспышку коронавируса эпидемией с многочисленными очагами

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку коронавируса 2019-nCoV не как пандемию, а как эпидемию с многочисленными очагами.
Коммерсантъ 07:50
Общество

Экс-губернатора Кировской области Белых уволили из библиотеки колонии

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Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Политика

Путин пожелал Китаю выйти с честью из ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.
News.ru 07:47
Происшествия

В Ставрополе женщина зарезала ножницами новорожденного сына

Жительница Ставрополя родила ребенка дома, а затем зарезала его ножницами.
Невинномысский рабочий 06:28
Общество

В Одессе демонтировали последний барельеф маршалу Жукову

Последний барельеф маршалу Георгию Жукову демонтировали в Одессе, сообщает во вторник издание "Думская".
РИА Новости 05:46
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом России

Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 03:38
Авто

К 2022 году Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели

Компания Mercedes-Benz разработала планы развития более 30 новых моделей - все они должны дебютировать до конца 2022 года.
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Хоккей

Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу

Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея.
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Назвавший избирателей «терпилами» кировский депутат вышел из ЕР

Депутат гордумы Яранска Кировской области Дмитрий Епифанов, назвавший избирателей "терпилами", добровольно вышел из "Единой России", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
РИА Новости 06:54
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РАН попросит правительство ускорить передачу Китаю «Триазавирина»

Российская академия наук обратится в правительство РФ с просьбой организовать как можно более быструю передачу Китаю препарата триазавирин для лечения коронавирусной инфекции, заявил журналистам во вторник президент РАН Александр Сергеев.
РИА Новости 06:58
Энергетика

Цены на нефть упали в ходе торгов

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась вечером 3 февраля ниже $55 за баррель, цена нефти WTI упала ниже $51 за баррель впервые с января 2019 года.
Известия вчера в 12:21
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