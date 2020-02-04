Политика
КоммерсантъПосол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России
Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви. Прибывший в Москву в середине января, господин Леви в своей первой публичной речи подчеркнул значимость «Трианонского диалога» между странами.
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Происшествия
В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа
Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Политика
Лукашенко упрекнул Россию в невыполнении обещания по ценам на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил об обещании РФ перевести Минск на внутрироссийские цены на газ, которое, по его словам, так и не было выполнено.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Культура
Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Зачарованные» сообщила о раке четвертой стадии
У американской актрисы Шеннен Доэрти, сыгравшей одну из главных ролей в сериале «Зачарованнные», диагностировали рак груди на четвертой стадии.
Экономика
Минфин не стал отказываться от налогового маневра в нефтяной отрасли
Министерство финансов не планирует отказываться от налогового маневра в нефтяной отрасли, заявил замглавы ведомства.
Общество
Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Общество
Жириновский предложил ввести выплаты для домохозяек
Депутат Госдумы Владимир Жириновский планирует вынести на рассмотрение закон о пособии для домохозяек, у которых в семье больше трех человек.
Политика
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться
Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.
Культура
«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»
«Первый канал» не будет транслировать вручение премии «Оскар» в 2020 г. Трансляции нет в сетке телеканала в ночь с 9 на 10 февраля, обратил внимание «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Политика
Главы МИД «нормандской четвёрки» могут встретиться в феврале в Мюнхене
Встреча министров иностранных дел стран — участниц нормандского формата может состояться в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Футбол
Месси последние несколько матчей играл с травмой
Энергетика
Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса
Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Происшествия
Во Франции зарезали чеченского блогера
Политика
Украинский депутат в переписке назвал премьера гомиком
Журналисты засняли депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илью Киву за перепиской, в которой он назвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука "гомиком".
Политика
Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента Турции Тайипа Эрдогана есть действующее приглашение от главы России Владимира Путина посетить Крым для личного изучения ситуации с правами крымских татар.
Политика
Путин рассказал о лишенном чувства уважения к людям экс-главе Чувашии
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев был «лишен чувства уважения к людям».
Армия и оружие
Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».
Армия и оружие
СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ
Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Энергетика
Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Гаджеты
Xiaomi представил бюджетный смартфон Poco X2
Компания Poco, индийское подразделение китайского гиганта Xiaomi, представила новый смартфон Poco X2.
Политика
В Госдуму поступило 89 поправок к проекту об изменении Конституции
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в профильный комитет поступило 89 поправок к проекту об изменении Конституции России.
Политика
СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»
Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
Политика
В Совфеде оценили подготовку Украиной новых исков против России
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил в беседе с RT, что Украина заигралась с исками, что может привести к прекращению торгово-экономических отношений с Россией.