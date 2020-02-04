Политика

КоммерсантъКоммерсантъПосол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России

Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви. Прибывший в Москву в середине января, господин Леви в своей первой публичной речи подчеркнул значимость «Трианонского диалога» между странами.
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Посол Франции на Украине заявил о провале попытки изолировать Россию

РИА Новости06:55

Посол Франции на Украине выступил против попыток ставить Россию в угол

RT на русском06:16

Посол Франции считает, что с Россией нужно вести диалог, а не подвергать изоляции

ТАСС06:35

Посол Франции сообщил о безрезультатных попытках изолировать Россию

РБК06:34

Посол Франции счел «изоляцию» России неудачной стратегией

Газета.Ru08:41

Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Lenta.ru05:32

Попытки поставить РФ в угол ничего не дадут — посол Франции на Украине

REGNUM04:19
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
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В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа

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Лукашенко упрекнул Россию в невыполнении обещания по ценам на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил об обещании РФ перевести Минск на внутрироссийские цены на газ, которое, по его словам, так и не было выполнено.
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Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
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Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru вчера в 14:04
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Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
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Актриса сериала «Зачарованные» сообщила о раке четвертой стадии

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РБК 10:53
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Минфин не стал отказываться от налогового маневра в нефтяной отрасли

Министерство финансов не планирует отказываться от налогового маневра в нефтяной отрасли, заявил замглавы ведомства.
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Общество

Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом

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Общество

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Депутат Госдумы Владимир Жириновский планирует вынести на рассмотрение закон о пособии для домохозяек, у которых в семье больше трех человек.
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Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Взгляд.ру 08:50
Шоу-бизнес

Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться

Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.
Аргументы недели вчера в 14:46
Культура

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

«Первый канал» не будет транслировать вручение премии «Оскар» в 2020 г. Трансляции нет в сетке телеканала в ночь с 9 на 10 февраля, обратил внимание «Коммерсантъ».
Ведомости 09:54
Шоу-бизнес

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Газета Metro вчера в 02:30
Политика

Главы МИД «нормандской четвёрки» могут встретиться в феврале в Мюнхене

Встреча министров иностранных дел стран — участниц нормандского формата может состояться в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
REGNUM 09:48
Общество

Экс-губернатора Белых уволили из библиотеки в колонии

Газета.Ru 07:08
Игры

Игру для PlayStation 4 впервые запустили на компьютере

Ferra 09:42
Футбол

Месси последние несколько матчей играл с травмой

Sport24.ru 10:13
Энергетика

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 03:42
Происшествия

Во Франции зарезали чеченского блогера

Коммерсантъ 06:46
Политика

Украинский депутат в переписке назвал премьера гомиком

Журналисты засняли депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илью Киву за перепиской, в которой он назвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука "гомиком".
РИА Новости 10:37
Политика

Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента Турции Тайипа Эрдогана есть действующее приглашение от главы России Владимира Путина посетить Крым для личного изучения ситуации с правами крымских татар.
Капитал страны вчера в 08:04
Политика

Путин рассказал о лишенном чувства уважения к людям экс-главе Чувашии

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев был «лишен чувства уважения к людям».
Lenta.ru 08:54
Армия и оружие

Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».
RT на русском 10:09
Армия и оружие

СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ

Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Журналистская правда 02:41
Энергетика

Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета

«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Lenta.ru 09:41
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
Гаджеты

Xiaomi представил бюджетный смартфон Poco X2

Компания Poco, индийское подразделение китайского гиганта Xiaomi, представила новый смартфон Poco X2.
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Политика

В Госдуму поступило 89 поправок к проекту об изменении Конституции

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в профильный комитет поступило 89 поправок к проекту об изменении Конституции России.
РИА Новости 09:14
Политика

СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»

Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
РБК 10:39
Политика

В Совфеде оценили подготовку Украиной новых исков против России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил в беседе с RT, что Украина заигралась с исками, что может привести к прекращению торгово-экономических отношений с Россией.
Lenta.ru 01:43
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