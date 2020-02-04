Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви. Прибывший в Москву в середине января, господин Леви в своей первой публичной речи подчеркнул значимость «Трианонского диалога» между странами.

Посол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России

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