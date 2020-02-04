Политика

КоммерсантъКоммерсантъПосол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России

Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви. Прибывший в Москву в середине января, господин Леви в своей первой публичной речи подчеркнул значимость «Трианонского диалога» между странами.
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Посол Франции сообщил о безрезультатных попытках изолировать Россию

РБК06:34

Посол Франции счел «изоляцию» России неудачной стратегией

Газета.Ru08:41

Посол Франции считает, что с Россией нужно вести диалог, а не подвергать изоляции

ТАСС06:35

Посол Франции на Украине заявил о провале попытки изолировать Россию

РИА Новости06:55

Посол Франции на Украине выступил против попыток ставить Россию в угол

RT на русском06:16

Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Lenta.ru05:32

Попытки поставить РФ в угол ничего не дадут — посол Франции на Украине

REGNUM04:19
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
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Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Актуальные Новости вчера в 09:33
Футбол

Экс-игрок «Ливерпуля» назвал Балотелли самым сумасшедшим футболистом

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович рассказал об особенностях поведения экс-нападающего англичан Марио Балотелли.
Матч ТВ 05:18
Политика

Эрдоган объяснил фразу «Слава Украине» во время визита в Киев

Ранее в СМИ появилось видео, как Эрдоган во время официального визита на Украину поприветствовал почетный караул украинских военных словами "Слава Украине", на что в ответ прозвучало: "Героям слава".
РИА Новости 09:26
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета вчера в 05:18
Шоу-бизнес

Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Соловей.Инфо вчера в 01:43
Армия и оружие

В РПЦ объяснили традицию освящать ядерное оружие

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) объяснил российскую традицию освящать военную технику и боеприпасы.
Lenta.ru 09:02
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета вчера в 16:01
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК 02 февраля в 23:01
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
РИА Новости 05:16
Политика

Первый самолет ВКС России прибыл в Ухань для эвакуации граждан

Первый из самолетов Воздушно-космических сил прибыл в Ухань для эвакуации оттуда россиян. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
ТАСС 08:42
Общество

Бывшего кировского губернатора Белых уволили из библиотеки колонии

РИА Новости 05:23
Политика

Совет директоров «Почты России» назначил Акимова гендиректором

Совет директоров «Почты России» назначил гендиректором госкомпании бывшего вице-премьера Максима Акимова, сообщил РБК источник, близкий к Акимову.
РБК 07:01
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Политика

Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком

В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
Lenta.ru 08:24
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru 05:27
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Политика

Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме

Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
Рамблер вчера в 06:58
Хоккей

Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 02:06
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
Технологии

«Не вступайте на этот путь»: онколог, спасавший Джобса, рассказал о вреде вегетарианства

Дэвид Агус рассказал, что может стать причиной развития рака и поделился своим мнение о пользе и вреде вегетарианства.
Экспресс газета 09:25
Футбол

«Тамбов» проведет матчи РПЛ в Нижнем Новгороде

Футбольный клуб "Тамбов" проведет вторую половину сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в Нижнем Новгороде.
МК-Спорт 08:35
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Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции

Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции страны и закрепления понятия брака как союза мужчины и женщины.
Известия 09:01
Экономика

Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году

В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
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Авто

Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

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ВОЗ не признала коронавирус пандемией

Накануне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявлял, что мир «опасно не готов к глобальной пандемии».
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
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«Мерседес» сообщил о проблемах с мотором на новой машине

Чемпионат 07:03
Хоккей

Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу

Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея.
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