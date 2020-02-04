Париж продолжает диалог с Москвой, поскольку изоляция России не давала никаких результатов. Об этом сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью телеканалу «Громадьске». По словам дипломата, удерживание русских в изоляции или на дистанции «не было хорошей тактикой и стратегией».

Общество Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой Кабинет министров Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского разобрался с коммунальными платежами пенсионерки, которой посоветовали продать собаку для оплаты ЖКУ.

Политика Лукашенко анонсировал встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Шоу-бизнес Милла Йовович показала фото новорожденной дочери Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.

Общество В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган» Владельца крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" Олега Зубкова заключили под стражу на два месяца, заменив ему меру пресечения в рамках уголовного дела о покусанной львом туристке.

Шоу-бизнес Певицу МакSим госпитализировали Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.

Шоу-бизнес Светлана Зейналова рассталась с отцом своей дочери Зейналова практически ничего не рассказывала об отце своей своего второго ребенка, тем не менее в течении примерно полутора лет она демонстрировала безупречную семейную идиллию.

Энергетика Газпром сократил транзит газа через Украину Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.

Происшествия Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.

Армия и оружие Минобороны готовится к поставкам С-500 Как сообщил замминистра обороны РФ, в прошлом году военными РФ были проведены испытания ракет для зенитных систем С-500, которые не имеют аналогов в мире.

Единоборства Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.

Происшествия Замглавы департамента Минкультуры переведен под домашний арест Басманный суд перевел под домашний арест до 12 февраля замдиректора департамента госохраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Политика Клишас: Обсуждение поправок по местному самоуправлению займет неделю Рабочая группа по изменениям в Конституцию планирует в течение недели сформулировать предложения, касающиеся местного самоуправления, рассказал журналистам ее сопредседатель Андрей Клишас.