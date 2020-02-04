Политика
Lenta.ruПосол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России
Париж продолжает диалог с Москвой, поскольку изоляция России не давала никаких результатов. Об этом сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью телеканалу «Громадьске». По словам дипломата, удерживание русских в изоляции или на дистанции «не было хорошей тактикой и стратегией».
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Общество
Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой
Кабинет министров Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского разобрался с коммунальными платежами пенсионерки, которой посоветовали продать собаку для оплаты ЖКУ.
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Энергетика
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Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.
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В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
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Как сообщил замминистра обороны РФ, в прошлом году военными РФ были проведены испытания ракет для зенитных систем С-500, которые не имеют аналогов в мире.
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Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Происшествия
Замглавы департамента Минкультуры переведен под домашний арест
Басманный суд перевел под домашний арест до 12 февраля замдиректора департамента госохраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Общество
В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы
Социальные льготы для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны быть предложены единым пакетом.
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МВД предложило ввести изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов.
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Экономика
Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин
Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Политика
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В рамках сегодняшней пресс-конференции в Пекине Андрей Денисов подчеркнул, что в Ухане фактически введено военное положение.
Общество
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Эксперты назвали реальное число зараженных смертельным коронавирусом
В ходе исследования ученые установили, что каждый инфицированный вирусом способен заразить от двух до трех человек и что эпидемия удваивалась каждые 6,4 дня.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
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Авто
Компактный Suzuki Hustler превратился в новый кроссовер Mazda
В Японии дебютировал Mazda Flair Crossover новой генерации, машина построена на платформе, используемой для компактной модели Suzuki Hustler.