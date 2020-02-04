Политика

Lenta.ruLenta.ruПосол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Париж продолжает диалог с Москвой, поскольку изоляция России не давала никаких результатов. Об этом сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью телеканалу «Громадьске». По словам дипломата, удерживание русских в изоляции или на дистанции «не было хорошей тактикой и стратегией».
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Посол Франции на Украине осудил тактику изоляции России

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