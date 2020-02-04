Политика

Lenta.ruLenta.ruПосол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Париж продолжает диалог с Москвой, поскольку изоляция России не давала никаких результатов. Об этом сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью телеканалу «Громадьске». По словам дипломата, удерживание русских в изоляции или на дистанции «не было хорошей тактикой и стратегией».
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Посол Франции на Украине заявил о провале попытки изолировать Россию

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Посол Франции на Украине выступил против попыток ставить Россию в угол

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Посол Франции считает, что с Россией нужно вести диалог, а не подвергать изоляции

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
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Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни

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Финансовый директор Sony Хироки Тотоки после свежего квартального отчёта корпорации сообщил инвесторам, что стоимость PlayStation 5 ещё не определена.
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