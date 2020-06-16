Политика
Газета.RuПосол Германии ответила Трампу на слова о защите от России
Ранее Трамп заявил о намерении сократить численность американских войск в Германии до 25 тыс. человек. При этом президент заявил, что "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России".
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с чего всё началось
Американские войска находятся в Германии не для защиты страны, а для поддержания трансатлантической безопасности, отметила посол Германии в Соединенных Штатах Эмили Хабер в рамках онлайн дискуссии в Совете по международным отношениям.РИА Новостивчера в 18:14
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Власти Германии осадили Трампа, заявившего о защите Европы от России
Московский Комсомолецвчера в 18:29
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:48, Ашберн
Общество
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей.
Lenta.ru 06:29
Политика
Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Зарифом
Указывается, что ожидаемыми темами переговоров глав МИД России и Ирана станут двусторонние отношения стран, совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), региональная ситуация, с акцентом на Сирию, а также возможность проведения саммита в астанинском формате, который ранее был отложен в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:51
Гаджеты
Представлен производительный смартфон HTC U20 5G
Тайваньская компания HTC довольно неожиданно представила смартфон HTC U20 5G, который стал её первой моделью с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
Megaobzor.com 05:56
Общество
Карантин по коронавирусу снят в Выксе
Карантин по коронавирусу, введенный 2 мая, снят в г. Выкса Нижегородской области с 16 июня 2020 года.
Нижний сейчас 06:08
Политика
КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Ведомости 04:58
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
Футбол
Каррера рассказал, почему ему было грустно уходить из «Спартака»
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера признался, что уходил из «Спартака» в октябре 2018 года с грустью и чувством недоделанной работы.
Metaratings 03:21
Политика
Кремль ответил на вопрос о безопасности голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об обеспечении безопасности во время голосования по поправкам в Конституцию России в связи с еще сохраняющимся риском заражения коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 05:52
Происшествия
Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело
Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 06:18
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина неизвестный мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Общество
Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости вчера в 07:11
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
"Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков", — сказала Боня, пояснив, что если работа стоит десять тысяч, то столько и нужно за нее получать.
РИА Новости 05:36
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 14 июня в 11:50
Общество
Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent
Долларовый миллионер Александр Лебедев запустит русскоязычную версию британского издания Independent, заявил предприниматель в интервью телеканалу РБК.
РБК 05:19
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Здоровье
В Крыму за сутки коронавирус выявлен у семи человек
За сутки лаборатории Крыма провели 2315 исследований. Ещё один случай коронавируса выявили в Белогорском районе.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:01
Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas
Пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила композиции российской группы Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas.
Lenta.ru 02:48
Общество
В отношении Навального возбудили дело о клевете
Ведомости вчера в 12:15
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Происшествия
В Ленобласти из реки выловили тело мужчины с женской грудью
В Ленинградской области в реке Мга обнаружили тело мужчины без рук, ног и головы с грудными имплантатами. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 06:07
Транспорт
На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
Здоровье
Василий Орлов: «Амурчане не переболели коронавирусом до пандемии»
Есть распространенная теория, что Амурской области в хорошем смысле "повезло", потому что мы якобы переболели ранее.
Амурская правда 01:42
Армия и оружие
На пути российско-турецкого патруля в Идлибе произошёл взрыв
На пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе взорвалась бомба, незначительно повреждён российский бронетранспортёр.
RT на русском 06:45
Интернет
Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть
В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
Piter.tv 06:13