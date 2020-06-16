Американские войска находятся в Германии не для защиты страны, а для поддержания трансатлантической безопасности, отметила посол Германии в Соединенных Штатах Эмили Хабер в рамках онлайн дискуссии в Совете по международным отношениям.

с чего всё началось

Ранее Трамп заявил о намерении сократить численность американских войск в Германии до 25 тыс. человек. При этом президент заявил, что "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России".

Посол Германии ответила Трампу на слова о защите от России

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